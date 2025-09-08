  • Megjelenítés
Lezárták az M1-es autópálya egyik oldalát
Gazdaság

Lezárták az M1-es autópálya egyik oldalát

MTI
Baleset miatt lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát Bicske térségében - közölte a katasztrófavédelem hétfőn.

A katasztrófavédelem közleménye szerint e

gy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze az autópálya 36-os kilométerénél.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

