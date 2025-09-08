Lezárták az M1-es autópálya egyik oldalát

A katasztrófavédelem közleménye szerint e
gy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze az autópálya 36-os kilométerénél.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
