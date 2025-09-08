„Magyarországot Európa jövőbeni növekedésének kapujaként látjuk”

Az Egyesült Arab Emírségek Magyarországot nem csupán befektetési célpontnak, hanem az Európai Unión belüli stratégiai partnernek tekinti – mondta Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, az Emírségek külkereskedelmi minisztere budapesti látogatása során. Kiemelte, hogy a kétoldalú kereskedelem gyors ütemben bővül, az idei év első felében közel 29 százalékkal nőtt, és rámutatott: az energia, a digitalizáció és az infrastruktúra a jövőbeni együttműködés kulcsterületei. Dr. Al Zeyoudi szerint a CEPA-megállapodás igazi „játékszabály-változtató” lesz, amely új lehetőségeket nyit meg, és lebontja az akadályokat az Egyesült Arab Emírségek és az EU között. A miniszter a budapesti Eagle Hills-projekttel kapcsolatos aggályokra is reagált, átláthatóságot és hosszú távú elkötelezettséget ígérve a magyarországi befektetések terén. Előretekintve úgy fogalmazott: a partnerség egyszerre vízióval rendelkező és pragmatikus, célja pedig mindkét ország és régiójuk jólétének és gyarapodásának biztosítása.

Budapesti látogatása során több magas rangú magyar kormányzati tisztviselővel is találkozik, köztük Szijjártó Péter külügyminiszterrel. Elmondaná, mi a célja ezeknek a megbeszéléseknek, és mit szeretne elérni ezek által?

Nagyon jó újra Budapesten lenni. Ahogy említette, találkozom a külügyminiszterrel és más fontos miniszterekkel is. Az elmúlt két évben a kétoldalú kapcsolataink nagyon erőssé fejlődtek. Az elmúlt három évben mindkét fél részéről erős vezetői jelenlétet láthattunk, és hamarosan újabb magas szintű találkozóra kerül sor. Ez jól mutatja, hogy mindkét vezetés elkötelezett az együttműködés mellett. Ez a szoros kapcsolat lehetőséget ad arra, hogy új együttműködési formákat fedezzünk fel.

Szijjártó miniszter és vezetőink között erős, személyes kapcsolat alakult ki, amely még a jelenlegi pozíciók előtti időkre nyúlik vissza. Ez a bizalmi viszony segít közös céljaink előmozdításában: a kétoldalú kereskedelem növelésében, a befektetések ösztönzésében, a vállalkozások fejlődésének támogatásában és a kiaknázatlan lehetőségek azonosításában.

Korábban a magyar belügyminiszterrel is tárgyaltunk arról, hogy Magyarország azon uniós tagállamok közé tartozott, amelyek erőteljesen támogatták és hivatalosan is benyújtották a kérelmet az Európai Bizottsághoz a kétoldalú tárgyalások megkezdéséért az Emírségekkel. Emellett a WTO keretében is együttműködünk, különösen a két évvel ezelőtt általunk megrendezett 13. Miniszteri Konferencia óta. Ezzel párhuzamosan folyamatosan bővítjük a kétoldalú kereskedelmet, amelynek már most is jól láthatók az eredményei. A mostani látogatáson számos konkrét projektről is tárgyalunk majd.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, az Egyesült Arab Emírségek kereskedelmi minisztere.

Egy mondatban hogyan jellemezné a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatot?

Nagyon jó, és egyre dinamikusabban fejlődő.

Ön szerint mi áll ennek a virágzó kapcsolatnak a hátterében, és melyek azok a fő tényezők, amelyek a további fejlődését is előmozdítják?

Ha visszatekintünk az elmúlt néhány évre, láthatjuk, hogy a befektetések folyamatosan növekednek, az együttműködések elmélyülnek, és számos üzleti delegáció érkezik mindkét irányba. Ez jól mutatja kapcsolataink mélységét és stabilitását.

Hogyan értékeli a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokat? Most csúcsra értek, vagy még van tér a növekedésre?

Egyértelműen van még tér a növekedésre. Magyarországot ipari nemzetként látjuk, amely hatalmas potenciállal, erős képességekkel és jelentős kereskedelmi lehetőségekkel rendelkezik. Számos terület kínálkozik a bővítésre. Például az élelmiszerek, zöldségek és mezőgazdasági termékek biztosan az egyik fő piacot jelentik majd.

Az elektronika szintén kiemelt terület, az űripar – mind a berendezések, mind az alkatrészek tekintetében – pedig egyre fontosabb szerepet játszik, Dubaj pedig regionális központtá válik ezen a téren. A gyógyszeripar és az autóipar is jelentős, különösen, mivel az Emírségek az egyik legnagyobb reexport-központ az autók területén. Ezek csak példák azok közül a szektorok közül, amelyekben komoly lehetőséget látunk az együttműködésre.

A kereskedelmen túl melyek a kiemelt együttműködési területek?

Két stratégiai területre különösen nagy figyelmet fordítunk: az energiára és a digitalizációra.

Az energia területén mindkét oldalon jelentős lehetőségeket látunk, és nagyszabású beruházásokat tervezünk. A digitalizáció szintén kulcsfontosságú, ideértve az adatközpontokat, az infrastruktúrát és a technológiai projekteket. Ezek mellett olyan ágazatokban is együtt kívánunk működni, mint a mezőgazdaság, a kozmetikai ipar, az autóipar és az elektronika – mind olyan területek, amelyekben Magyarország erős szakmai háttérrel rendelkezik.

Egy másik célunk, hogy több magyar iparágat is az Emírségekbe vonzzunk, és országunkat ugródeszkaként használjuk a nagyobb regionális piacok eléréséhez.

Az elmúlt időszakban számos fontos megállapodás született Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Ön szerint milyen lehetőségeket rejtenek ezek a megállapodások, akár a jelenlegi kereskedelmi kapcsolatok megerősítésében, akár a jövőbeli sikeres gazdasági együttműködések előmozdításában?

Az év első felében erős növekedést tapasztaltunk, közel 29 százalékkal nőtt a forgalom a tavalyi évhez képest. Komoly tárgyalásokat indítottunk több területen is: energia, digitalizáció és adatközpontok, infrastruktúra és ipari beruházások.

A folyamat jól halad, de amíg a megállapodások véglegessé nem válnak, nem szeretnék konkrét részleteket közölni.

Sokadjára említette az energiaszektort, mint kulcsterületet: az árucikkekre vagy infrastruktúrára és technológiára is gondol?

Mindkettőre. Árucikkekre és infrastrukturális beruházásokra egyaránt, beleértve a megújuló energiát, az LNG-t és a hálózatfejlesztéseket.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi

Említette, hogy idén jelentős növekedés volt, míg tavaly volt egy kisebb visszaesés. Mi állt ennek az átmeneti megtorpanásnak a hátterében?

Elsősorban néhány nagyobb ügylet miatt, amelyek korábban megvalósultak, tavaly viszont nem. Emellett a globális geopolitikai zavarok is hatással voltak az ellátási láncokra.

Most azonban visszatértünk a korábbi növekedési pályára. Fontos megjegyezni, hogy a statisztikáink jelenleg főként az árukereskedelmet mérik, miközben a szolgáltatások szerepe egyre fontosabbá válik. A jövőben a szolgáltatásokat is be kívánjuk építeni a kereskedelmi jelentésekbe, így teljesebb képet kapunk a gazdasági együttműködésről.

Hogyan látja a CEPA-megállapodás szerepét, és milyen lehetőségeket teremt Magyarország és az Emírségek számára?

A CEPA mérföldkő lesz, nemcsak a magyar–emírségi kapcsolatokban, hanem az EU és az Emírségek viszonylatában is. Az EU-val folytatott, nem olaj alapú kétoldalú kereskedelmünk jelenleg körülbelül 68 milliárd dollár, és tavaly több mint 3,5 százalékos növekedést ért el.

Ez a megállapodás számos akadályt és vámot megszüntet, megkönnyíti a szolgáltatásokba és más ágazatokba irányuló befektetéseket, és új távlatokat nyit. Az Emírségek régóta meghatározó befektető az EU-ban, a kumulatív befektetéseink már meghaladták a 350 milliárd dollárt.

Idén jelentős beruházásokat hajtottunk végre Franciaországban, Olaszországban, Magyarországon és Spanyolországban, valamint bővítjük jelenlétünket Németországban is. Az EU hatalmas piac, amelyet a CEPA révén még jobban ki tudunk majd aknázni.

A jelenlegi, változékony geopolitikai környezetben, ahol a globális kereskedelem átalakul, a hasonló gondolkodású országok szövetségeket hoznak létre. A CEPA tökéletesen illeszkedik ebbe a folyamatba, és elősegíti az együttműködés elmélyítését.

Az Emírségek inkább befektetési célpontként tekint Magyarországra, vagy stratégiai partnerként az EU-n belül?

Magyarország számunkra barát és szövetséges. Megvan a tehetség, a stratégiai elhelyezkedés és az ipari kapacitás, amelyekre építeni szeretnénk. A magyar vezetés előrelátó gondolkodása számos új lehetőséget nyithat meg az Emírségek és az EU szélesebb együttműködésében.

Hogyan látja a globalizáció és a kereskedelem jövőjét? Olyan időket élünk, amikor a világ nagy szereplői új vámokat jelentenek be, például az EU pedig kereskedelmi korlátozásokat vezet be Kínával és más országokkal szemben. Lesz még szabályalapú világkereskedelem, mint a WTO időszakában, vagy teljesen új korszak következik?

A világ változik, és ezt el kell ismernünk. Ezek a változások mélyen átalakítják a globális kereskedelmet.

Számos tényező formálja majd a jövőt:

Először is a technológia – például a mesterséges intelligencia már most segíti a cégeket az új vámokhoz és kereskedelmi szabályokhoz való alkalmazkodásban.

Másodszor a kereskedelemfinanszírozás – új módszerek jelennek meg, amelyek átalakítják a kereskedelem mechanizmusát.

Harmadszor az ellátási láncok – ezek útvonalai teljesen átalakulnak.

A kereskedelem olyan, mint a víz: bárhogyan próbáljuk irányítani, mindig megtalálja a maga útját. Ez pontosan így lesz a globális kereskedelemben is.

A világ egy egységes, szabályalapú rendszerről a szövetségek hálózatára vált. Ezek a partnerségek közös érdekek mentén jönnek létre, és nem fednek le minden szektort. Az országok testre szabott együttműködéseket alakítanak ki, amelyek összekapcsolódva alkotják majd a globális kereskedelmi hálózatot.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi

Annál az analógiánál maradva, hogy a globális kereskedelmet egy folyóhoz hasonlította, amely mindig megtalálja az útját. Ön szerint az olyan trendek, mint az onshoring, reshoring vagy a friendshoring, mennyiben befolyásolják majd ennek a „folyónak” az irányát a következő években?

A reshoring, a nearshoring, a partnerségi szövetségek és az érdek-alapú rendszerek mind hatással lesznek a kereskedelemre. Ugyanakkor szükség van egy átfogó keretre, mint amilyen a WTO, amely iránymutatást ad és segít megőrizni az egységet a sokszínűségben.

Találkozik Karácsony Gergellyel, így a budapesti Rákosrendezőn tervezett Eagle Hills ingatlanprojekt is szóba kerülhet. Az év elején egy bizonytalan környezet alakult ki a fejlesztéssel kapcsolatban. Ez elriaszthatja az emírségi befektetőket, vagy minden a megszokott rendben zajlik?

Holnap találkozom Budapest főpolgármesterével, hogy ezt személyesen is megvitassuk. Voltak félreértések, amelyeket szeretnénk tisztázni.

Először is, nem tervezünk felhőkarcolókat építeni, ahogy azt egyes híresztelések állították. Másodszor, a zöldfelületek kiemelt szerepet kapnak, a projekt területének több mint 35-40 százaléka parkosított lesz, ami még a korábban bejelentett aránynál is magasabb.

Emellett szoros együttműködésben dolgozunk magyar befektetőkkel, akik részt vesznek a projektben. Szeretnénk átláthatóan kommunikálni, és biztosítani, hogy mindenki pontosan megértse a terveinket.

Ez a projekt egy hosszú távú kapcsolat része. Akkor is folytatjuk a magyarországi befektetéseinket – különösen a turizmus és az ingatlanfejlesztés terén –, ha ez a konkrét fejlesztés nem pontosan a tervek szerint valósul meg.

A két ország vezetése közötti hasonló gondolkodás biztosítja, hogy ez a kapcsolat folyamatosan erősödjön.

Végezetül, hogyan látja Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek partnerségének jövőbeli fejlődését, és milyen víziója van arról, hogyan alakulhat ez a kapcsolat az elkövetkező években?

Szeretném kiemelni a kapcsolatunk természetét. Ez egyszerre jövőbe tekintő és pragmatikus: előre gondolkodunk, de konkrét lépéseket teszünk országaink fejlődéséért.

A nemzetközi kapcsolatokban rugalmasan alkalmazkodunk népeink igényeihez és érdekeihez. A célunk mindig az, hogy gyarapodást és jólétet biztosítsunk állampolgáraink számára.

Ez magában foglalja a befektetéseket, a kereskedelmet, a turizmust, a digitalizációt és az infrastruktúra-fejlesztést. Biztos vagyok benne, hogy ez a partnerség a jövőben is fejlődést és prosperitást hoz mindkét nemzet és a tágabb régió számára.

