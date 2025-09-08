Német gazdaság: egy sima, egy fordított

A német ipar teljesítménye júliusban 1,3%-kal haladta meg az előző havi szintet, ezzel március óta először tudott bővülni a szektor. Az elemzők előzetesen is bizakodók voltak, de az adat végül az 1%-os várakozásukat is felülmúlta. A kép még szebben mutat, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a statisztikai hivatal az előzetes júniusi adatot (-1,9%) jelentősen felfelé módosította (+0,1%), így a nyár eleji visszaesés eltűnt a trendből.
A legfrissebb adatok teljesen más tendenciát mutatnak a termelésben: míg korábban a termelés újbóli visszaesésének veszélyét jelezték, a legfrissebb adatok reményt adnak arra, hogy a termelés elérte a mélypontot - értékelték a Commerzbank közgazdászai a friss számokat. A szakértők szerint az augusztusi ipari termelés az autóipar viszonylag késői gyári szüneteinek következtében gyenge lehet majd, de mivel ez szezonális jellegű faktor, a bizakodásra okot adó képet nem feltétlenül rombolja majd.
Eközben a német export váratlanul esett a nyár közepén. A 0,6%-os csökkenés helyett 0,1%-os emelkedést vártak a Reuters által megkérdezett szakértők. A kivitel erőtlensége mögött azonban a vámháború bizonytalanságai (például az amerikai importőrök kiváró magatartása) állhat,
ezért nem ront annyit az összképen, mint amennyit az ipari adat javít.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
