Olyan adat jöhet Amerikából, amiről a befektetők hallani sem akarnak

Nagyon izgalmas hét elé néznek a befektetők egy olyan helyzetben, amikor az USA a recesszió felé sétálgat és nem elképzelhetetlen, hogy még egy inflációs hullámot is a nyakába kap. Eközben az európai kilábalás nagy törékeny lábakon áll, a héten több olyan adat is érkezik, ami segíthet ezt a kérdést tisztába tenni. Magyar fronton pedig az egyik legégetőbb kérdés, hogy mi történik az inflációval.

Adatokból és eseményekből nem lesz hiány a héten, sok lehetőség várható, de érdemes résen is lenni azért.

A hét elején fejeződött be az a kínai csúcskonferencia, ahol a kínai és az orosz elnök találkozott az indiai elnökkel, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök büntetővámokat vetett ki Indiára az orosz olaj vásárlása miatt. Trump sok boldogságot kívánt az új barátsághoz.

Makro fronton a nemzetközi piaci hangulatot a bejövő amerikai adatok dominálták. Az ISM feldolgozóipari és beszerzésimenedzser-indexe is halvány javulást mutatott, viszont az összkép nem változott. A foglalkoztatottsági kilátások nem jók, miközben az árnyomás továbbra is magas. Erre jött rá pénteken a munkaerőpiaci adatok, ahol kiderült, hogy alig bővült a foglalkoztatottág, csökkent a bérek növekedési üteme és emelkedett a munkanélküliségi ráta.

Egyértelművé vált a héten, hogy az amerikai gazdaságban valami nagyon elromlott.

Ráadásul még a vámháború sem múlt el teljesen, mivel Trump bejelentette, hogy a félvezetők esetében vámokat vethet ki azokra, akiknek nincs az USA-ban termelési kapacitásuk.

Magyar oldalról a Közgazdász Vándorgyűlés volt a hét legfontosabb eseménye. Itt Varga Mihály, az MNB elnöke elmondta, hogy a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Kiemelte: a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.

A dollár gyengülése, a magas kamatkülönbözet és az MNB elnökének szavai hatására nagyon j hetet zárt a forint összességében.

Mi várható a héten?

Hétfőn a nap kínai export- és importadataival indul, ahol a legfontosabb kérdés, hogy a kereskedelmi háború mekkora sebet ejtett a kínai gazdaság exportpotenciálján. Ezt követően német ipari termelési és külkereskedelmi adatok érkeznek, ahol Kínához hasonlóan a befektetőket a vámok növekedésre gyakorolt hatásai érdeklik majd. Délután pedig az USA-ból a fogyasztók inflációs várakozásai jönnek. Ne felejtsük el, hogy a legutóbbi termelői infláció és a fogyasztói infláció a várakozásokhoz képest magasabb lett, és a gazdaság lassulása mellett az infláció miatt is aggódnak a befektetők. Magyarországról pedig a költségvetési egyenleg érkezik.

Kedden jön magyar oldalról a hét legfontosabb adata, az augusztusi infláció. Nagy kérdés, hogy július után tud-e folytatódni az infláció mérséklődése. Nemzetközi fronton francia ipari termelés érkezik, de ami igazán érdekli a befektetőket, az az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziója. A korábbi években masszív lefelé irányuló revíziók voltak, és az elmúlt hónapok alapján idén sem várható kellemes meglepetés. Mivel a múlt pénteki munkaerőpiaci adat után elfogyott a tőzsdei emelkedés ereje, a csütörtöki inflációs adat mellett erre figyelnek leginkább a befektetők.

Szerdán hajnalban kínai infláció érkezik, ahol kiderül, hogy továbbra is stagnálnak-e az árak a világ második legnagyobb gazdaságában. Ezenfelül spanyol és olasz ipari termelés, valamint amerikai termelői infláció jön. Utóbbi nagyon fontos, mert az előző adat a vámok miatt csúnya meglepetést okozott. Magyar fronton a legutóbbi MNB-kamatdöntő ülésről készült jegyzőkönyvet teszik közzé.

2025. szeptember 8-15. makronaptár Magyar makrogazdaság szeptember 8. hétfő 8:30 NGM Költségvetési egyenleg aug. szeptember 9. kedd 8:30 KSH Infláció aug. szeptember 10. szerda 8:30 MNB Kamatdöntő ülés jegyzőkönyve júl. szeptember 12. péntek 8:30 KSH Építőipari termelés júl. szeptember 12. péntek 8:30 MNB Ipari termelés (második becslés) júl. Nemzetközi makrogazdaság szeptember 8. hétfő 5:00 Kína Export, import aug. szeptember 8. hétfő 8:00 Németország Ipari termelés és export-import aug. szeptember 8. hétfő 16:00 USA Fogyasztók inflációs várakozásai szept. szeptember 9. kedd 8:45 Franciaország Ipari termelés júl. szeptember 9. kedd 12:00 USA NFIB Üzleti optimizmus index szept. szeptember 9. kedd 16:00 USA Munkaerő-piaci adatok revíziója júl. szeptember 10. szerda 3:30 Kína Infláció aug. szeptember 10. szerda 9:00 Spanyolország Ipari termelés júl. szeptember 10. szerda 10:00 Olaszország Ipari termelés júl. szeptember 10. szerda 14:30 USA Termelői infláció aug. szeptember 11. csütörtök 11:00 Törökország Kamatdöntés szept. szeptember 11. csütörtök 14:15 Euróövezet Kamatdöntés júl. szeptember 11. csütörtök 14:30 USA Infláció és új munkanélküli segélykérelmek száma aug. szeptember 12. péntek 8:00 Nagy Britannia Ipari termelés júl. szeptember 12. péntek 14:00 Oroszország Kamatdöntés szept. szeptember 12. péntek 16:00 USA Michigani fogyasztói bizalmi index szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Csütörtökön török és euróövezeti kamatdöntés lesz. A várakozások szerint a török jegybank kamatot csökkent, míg az EKB esetében a piac tartásra számít. Erre a napra esik az amerikai inflációs adat is. A szolgáltatószektorban újra megindult az infláció emelkedése, a kérdés az, hogy a termékinflációban is látunk-e megugrást. A várakozások mindenesetre magasabb infláció irányába mutatnak.

Pénteken orosz kamatdöntés és az amerikai Michigani fogyasztói bizalmi index érkezik.

Ahogy január 20-a óta mindig, most is meg kell említenünk, hogy

a héten Donald Trump amerikai elnök bármikor okozhat meglepetést,

így a nyilatkozatait és a tweetjeit érdemes nyomon követni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images