Olyan adat jöhet Amerikából, amiről a befektetők hallani sem akarnak

Adatokból és eseményekből nem lesz hiány a héten, sok lehetőség várható, de érdemes résen is lenni azért.
A hét elején fejeződött be az a kínai csúcskonferencia, ahol a kínai és az orosz elnök találkozott az indiai elnökkel, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök büntetővámokat vetett ki Indiára az orosz olaj vásárlása miatt. Trump sok boldogságot kívánt az új barátsághoz.
Makro fronton a nemzetközi piaci hangulatot a bejövő amerikai adatok dominálták. Az ISM feldolgozóipari és beszerzésimenedzser-indexe is halvány javulást mutatott, viszont az összkép nem változott. A foglalkoztatottsági kilátások nem jók, miközben az árnyomás továbbra is magas. Erre jött rá pénteken a munkaerőpiaci adatok, ahol kiderült, hogy alig bővült a foglalkoztatottág, csökkent a bérek növekedési üteme és emelkedett a munkanélküliségi ráta.
Egyértelművé vált a héten, hogy az amerikai gazdaságban valami nagyon elromlott.
Ráadásul még a vámháború sem múlt el teljesen, mivel Trump bejelentette, hogy a félvezetők esetében vámokat vethet ki azokra, akiknek nincs az USA-ban termelési kapacitásuk.
Magyar oldalról a Közgazdász Vándorgyűlés volt a hét legfontosabb eseménye. Itt Varga Mihály, az MNB elnöke elmondta, hogy a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Kiemelte: a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.
A dollár gyengülése, a magas kamatkülönbözet és az MNB elnökének szavai hatására nagyon j hetet zárt a forint összességében.
Mi várható a héten?
Hétfőn a nap kínai export- és importadataival indul, ahol a legfontosabb kérdés, hogy a kereskedelmi háború mekkora sebet ejtett a kínai gazdaság exportpotenciálján. Ezt követően német ipari termelési és külkereskedelmi adatok érkeznek, ahol Kínához hasonlóan a befektetőket a vámok növekedésre gyakorolt hatásai érdeklik majd. Délután pedig az USA-ból a fogyasztók inflációs várakozásai jönnek. Ne felejtsük el, hogy a legutóbbi termelői infláció és a fogyasztói infláció a várakozásokhoz képest magasabb lett, és a gazdaság lassulása mellett az infláció miatt is aggódnak a befektetők. Magyarországról pedig a költségvetési egyenleg érkezik.
Kedden jön magyar oldalról a hét legfontosabb adata, az augusztusi infláció. Nagy kérdés, hogy július után tud-e folytatódni az infláció mérséklődése. Nemzetközi fronton francia ipari termelés érkezik, de ami igazán érdekli a befektetőket, az az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziója. A korábbi években masszív lefelé irányuló revíziók voltak, és az elmúlt hónapok alapján idén sem várható kellemes meglepetés. Mivel a múlt pénteki munkaerőpiaci adat után elfogyott a tőzsdei emelkedés ereje, a csütörtöki inflációs adat mellett erre figyelnek leginkább a befektetők.
Szerdán hajnalban kínai infláció érkezik, ahol kiderül, hogy továbbra is stagnálnak-e az árak a világ második legnagyobb gazdaságában. Ezenfelül spanyol és olasz ipari termelés, valamint amerikai termelői infláció jön. Utóbbi nagyon fontos, mert az előző adat a vámok miatt csúnya meglepetést okozott. Magyar fronton a legutóbbi MNB-kamatdöntő ülésről készült jegyzőkönyvet teszik közzé.
|2025. szeptember 8-15. makronaptár
|Magyar makrogazdaság
|szeptember
|8.
|hétfő
|8:30
|NGM
|Költségvetési egyenleg
|aug.
|szeptember
|9.
|kedd
|8:30
|KSH
|Infláció
|aug.
|szeptember
|10.
|szerda
|8:30
|MNB
|Kamatdöntő ülés jegyzőkönyve
|júl.
|szeptember
|12.
|péntek
|8:30
|KSH
|Építőipari termelés
|júl.
|szeptember
|12.
|péntek
|8:30
|MNB
|Ipari termelés (második becslés)
|júl.
|Nemzetközi makrogazdaság
|szeptember
|8.
|hétfő
|5:00
|Kína
|Export, import
|aug.
|szeptember
|8.
|hétfő
|8:00
|Németország
|Ipari termelés és export-import
|aug.
|szeptember
|8.
|hétfő
|16:00
|USA
|Fogyasztók inflációs várakozásai
|szept.
|szeptember
|9.
|kedd
|8:45
|Franciaország
|Ipari termelés
|júl.
|szeptember
|9.
|kedd
|12:00
|USA
|NFIB Üzleti optimizmus index
|szept.
|szeptember
|9.
|kedd
|16:00
|USA
|Munkaerő-piaci adatok revíziója
|júl.
|szeptember
|10.
|szerda
|3:30
|Kína
|Infláció
|aug.
|szeptember
|10.
|szerda
|9:00
|Spanyolország
|Ipari termelés
|júl.
|szeptember
|10.
|szerda
|10:00
|Olaszország
|Ipari termelés
|júl.
|szeptember
|10.
|szerda
|14:30
|USA
|Termelői infláció
|aug.
|szeptember
|11.
|csütörtök
|11:00
|Törökország
|Kamatdöntés
|szept.
|szeptember
|11.
|csütörtök
|14:15
|Euróövezet
|Kamatdöntés
|júl.
|szeptember
|11.
|csütörtök
|14:30
|USA
|Infláció és új munkanélküli segélykérelmek száma
|aug.
|szeptember
|12.
|péntek
|8:00
|Nagy Britannia
|Ipari termelés
|júl.
|szeptember
|12.
|péntek
|14:00
|Oroszország
|Kamatdöntés
|szept.
|szeptember
|12.
|péntek
|16:00
|USA
|Michigani fogyasztói bizalmi index
|szept.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Csütörtökön török és euróövezeti kamatdöntés lesz. A várakozások szerint a török jegybank kamatot csökkent, míg az EKB esetében a piac tartásra számít. Erre a napra esik az amerikai inflációs adat is. A szolgáltatószektorban újra megindult az infláció emelkedése, a kérdés az, hogy a termékinflációban is látunk-e megugrást. A várakozások mindenesetre magasabb infláció irányába mutatnak.
Pénteken orosz kamatdöntés és az amerikai Michigani fogyasztói bizalmi index érkezik.
Ahogy január 20-a óta mindig, most is meg kell említenünk, hogy
a héten Donald Trump amerikai elnök bármikor okozhat meglepetést,
így a nyilatkozatait és a tweetjeit érdemes nyomon követni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
