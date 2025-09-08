  • Megjelenítés
Otthon Start-igénylők, figyelem: nagy könnyítést jelentett be a NAV
Otthon Start-igénylők, figyelem: nagy könnyítést jelentett be a NAV

Szinte minden adóügy intézhető online, és valamennyi személyes információ lekérdezhető az adószámlától a foglalkoztatási adatokon keresztül a bevallásokig, digitálisan a NAV Ügyfélportálról (ÜPO) - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV Ügyfélportál (ÜPO) a hitelkérelmezést is segíti online keresetkimutatás-szolgáltatásával,

amely a magánszemélyeknek már hitelesített pdf-fájlként is elérhető az oldalon - emelte ki a NAV.

A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV aláírással hitelesített pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető, és tovább is küldhető a hitelintézeteknek - fűzte hozzá a hivatal.

Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, bejelentkezés után a További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpontban. A csatlakozott hitelintézetek a lekérdezést követően, az "Elfogadás és továbbküldés" gomb megnyomásakor megjelenő listában szerepelnek - ismertették.

