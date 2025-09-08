Új amerikai beruházást jelentettek be Magyarországon
A tárcavezető a Flextronics beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai tulajdonosi hátterű, hazánkban hatezer embert foglalkoztató elektronikai vállalat kétmilliárd forint értékben hajt végre kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amelyhez az állam 670 millió forintnyi támogatást nyújt, ezáltal a gyárban a K+F-részleg létszáma hetven főre nő.
Bejelentette, hogy a kormány egyúttal stratégiai együttműködési megállapodást kötött a céggel, amelynek termékei 98 százalékban az exportpiacokon kerülnek értékesítésre, emellett a vállalat 70 százalék feletti magyar beszállítói hányaddal dolgozik.
Hozzátette, hogy az aláírással tizenhatra nőtt az amerikai stratégiai partnerek száma. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok jelentősen megváltoztak Donald Trump elnök hivatalba lépése óta. "... Amióta Trump elnök hivatalba lépett, ez a hatodik amerikai vállalati beruházás, amelyet itt bejelenthetünk" - mondta.
