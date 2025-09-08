  • Megjelenítés
Utcára vonultak a pedagógusok Bukarestben
Gazdaság

Több ezer pedagógus tüntetett hétfőn Bukarestben a kormánynak a közoktatást érintő megszorító intézkedései ellen.

Hétfőn Bukarestben több ezer pedagógus vonult utcára, tiltakozva a kormány közoktatást érintő megszorító lépései ellen.

A tiltakozók a kormány lemondását követelték. A megmozdulást az oktatási szakszervezetek szervezték.

Nem magasabb fizetésekért vonulunk az utcára, hanem azért, hogy jobb körülmények legyenek az oktatásban

- idézte az Agerpres hírügynökség a Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Oktatási Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Szakszervezeti Szövetség vasárnapi közleményét. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a romániai oktatás alulfinanszírozott, ezért nincs helyük megszorító intézkedéseknek.

A bukaresti megmozdulással országszerte szolidaritást tanúsítottak iskolák, köztük magyar tannyelvű intézmények, amelyek ma nem tartottak ünnepélyes tanévnyitót.

A költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések részeként a Bolojan-kabinet

a 2025-2026-os tanávtől 10 százalékkal emelte a pedagógusok kötelező átlagos heti óraszámát,

csökkentette az ösztöndíjakra fordítható összeget és növelte a kötelező osztálylétszámot.

Az oktatási szakszervezetek képviselőit még hétfőn fogadja Nicusor Dan államfő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

