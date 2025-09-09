100 légijáratot törölnek szerdán, 27 ezer utas járhat pórul

A KLM, az Air France KLM légitársaság csoport holland tagja kedden megerősítette a holland ANP hírügynökség jelentését a járattörlésekről. A légitársaság szóvivője közölte, hogy

a sztrájk miatt összesen 27 ezer utas utazási tervei hiúsulnak meg.

Bár a KLM a múlt héten több szakszervezettel megállapodást kötött, két szakszervezet nem fogadta el a kollektív munkaszerződésre vonatkozó ajánlatot, és folytatja a munkabeszüntetést.

A földi személyzet szerdán reggel kétórás sztrájkot tart, amit szeptember 17-én, jövő szerdán egy négyórás munkabeszüntetés követ, szintén a reggeli órákban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images