100 légijáratot törölnek szerdán, 27 ezer utas járhat pórul

A KLM légitársaság 100 járatot töröl szerdán a földi személyzet kétórás sztrájkja miatt, ami 27 ezer utast érint – írja a Reuters.

A KLM, az Air France KLM légitársaság csoport holland tagja kedden megerősítette a holland ANP hírügynökség jelentését a járattörlésekről. A légitársaság szóvivője közölte, hogy

a sztrájk miatt összesen 27 ezer utas utazási tervei hiúsulnak meg.

Bár a KLM a múlt héten több szakszervezettel megállapodást kötött, két szakszervezet nem fogadta el a kollektív munkaszerződésre vonatkozó ajánlatot, és folytatja a munkabeszüntetést.

A földi személyzet szerdán reggel kétórás sztrájkot tart, amit szeptember 17-én, jövő szerdán egy négyórás munkabeszüntetés követ, szintén a reggeli órákban.

