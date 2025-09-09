A BYD szerint vérengzés jön a kínai autógyártóknál

A kínai autóipar Hszi Csin-ping elnök támadásainak középpontjába került a túlzott gyártási kapacitásból eredő kíméletlen árháborúk miatt.

A kormányzati tisztviselők az agresszív árkedvezményeket, az úgynevezett "neijuan"-t vagy "involúciót" okolják a különböző iparágakban tapasztalható defláció súlyosbításáért.

Az árkedvezmények lehetősége nélkül egyes eredeti berendezésgyártók kiszorulnak a piacról. Még 20 is túl sok, jelenleg pedig mintegy 130 gyártó verseng a világ legnagyobb tisztán elektromos és plug-in hibrid autópiacán"

- nyilatkozta Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke a müncheni autószalonon.

Az AlixPartners tanácsadó cég becslése szerint a 2024-ben elektromos és hibrid járműveket értékesítő 129 márka közül 2030-ra mindössze 15 marad pénzügyileg életképes.

A BYD versenytársa, az Xpeng korábban azt jósolta, hogy a világ autóipara az elkövetkező évtizedben mindössze 10 vállalatra zsugorodik.

Li szerint a BYD profitálni fog a csökkenő árversenyből, mivel a vásárlók nagyobb valószínűséggel választanak autót más kritériumok, például technológia és vezetési élmény alapján. Ugyanakkor elemzők szerint a BYD, amely a Teslával versenyez a világ legnagyobb elektromos járműgyártója címért, nem teljesen védett a kormány által teremtett belföldi nyomástól.

A csoport a vártnál alacsonyabb nettó nyereséget és bevételt jelentett a második negyedévben, amit Peking hosszú távú beszállítói fizetési gyakorlatokra és árkedvezményekre irányuló fellépése okozott. A Citi jelentősen csökkentette a BYD éves értékesítési előrejelzéseit – az idei 5,8 millió, a jövő évi 7,2 millió és a 2027-es 8,4 millió autóról – 4,6 millióra, 5,4 millióra, illetve 6 millióra. Ez összehasonlítva a tavalyi 4,3 millió eladott járművel.

Li eloszlatta a kormányzati kampány BYD teljesítményére gyakorolt hosszabb távú hatásával kapcsolatos aggodalmakat, de elismerte, hogy valószínűleg több kínai vállalat fog külföldön növekedést keresni, mivel a belföldi piacon továbbra is intenzív verseny zajlik.

A BYD és más kínai márkák gyorsan növelik eladásaikat az Egyesült Királyságban és más európai piacokon, megfizethető elektromos és plug-in hibrid járműveket kínálva fejlett szoftverekkel és egyéb technológiákkal. Az állami tulajdonú Changan szintén nemrég indult el az Egyesült Királyságban külföldi terjeszkedésének részeként.

Li elmondta, hogy

a BYD továbbra is tervezi járművek gyártását Európában magyarországi üzemén keresztül még ebben az évben,

bár a termelés felfuttatása hosszabb időt vesz igénybe.

Egy külön interjúban Tianshu Xin, a kínai elektromos járműgyártó Leapmotor és a Stellantis közös vállalkozásának vezetője elmondta, hogy a vállalat nem siet az európai termelés lokalizálásával, annak ellenére, hogy Brüsszel magasabb vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművek importjára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images