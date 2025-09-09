A nyakánál fogva rángatná ki országát a válságból a láncfűrészes elnök

A jelenleg mélyülő válsággal küzdő Argentína elnöke, Javier Milei a rézkitermelést tenné gazdasági stratégiája egyik sarokkövévé. Az országban 2018 óta nem bányásztak rezet, ám a megújuló energiák és az elektromos átállás miatt világszerte megnövekedett kereslet új lendületet adhat az iparágnak. Milei ennek érdekében bevezette a Large Investment Incentive Regime (RIGI) nevű ösztönzőrendszert, amely adó-, kereskedelmi és valutaengedményeket biztosít a beruházó vállalatok számára akár 30 éven át. A program eddig sikeresnek mondható: már most húsz jelentős beruházási projekttervezet érkezett (30 milliárd dollár összértékkel), melyek háromnegyede a bányászati szektorhoz kötődik. A rézprojektek összértéke meghaladja a 16 milliárd dollárt.

A világ legnagyobb bányavállalatai, köztük a BHP, a Lundin, a Rio Tinto és a Glencore, mind aktívan vizsgálják az argentínai lehetőségeket. A legjelentősebb ezek közül a BHP és a Lundin közös Vicuña projektje, amelyhez kapcsolódóan két lelőhelyén összesen 13 millió tonna rezet becsülnek a kutatók. Elemzések szerint Argentína 2040-ig akár 47 milliárd dollárnyi bevételre is szert tehet a rézbányászat révén.

A kitermeléshez azonban komoly infrastruktúra-fejlesztésekre van szükség, különösen az Andokban, ahol a nehéz terep és az alapvető közművek hiánya hátráltatja a beruházásokat.

A kormány nem közvetlen állami finanszírozással, hanem együttműködésben képzeli el a megoldást: a bányászati társaságok építenék ki az utakat és energiaellátást, amelynek költségeit később részben visszatéríthetik a bányászati koncessziós díjakból, ha a projektek közhasznúvá minősülnek. Egyes cégek, mint a McEwen Mining, már olyan modelleket vizsgálnak, amelyeknél a bányákhoz kapcsolódó infrastruktúrát régiós fejlesztésekkel valósítanák meg.

Argentína jelenleg igyekszik minden lehetőséget megragadni a külföldi beruházások felpörgetése érdekében, a rézbányászatban pedig a nemzetközi környezet a dél-amerikai országnak kedvez.

Ausztráliában a BHP egy 9,6 milliárd dolláros rézprojektet halasztott el a költségek és szabályozási nehézségek miatt, forrásait pedig inkább a dél-amerikai lehetőségek felé terelné. Mindez tovább növeli Argentína esélyeit, hogy a világ rézpiacának meghatározó szereplőjévé váljon.

Milei terve egyszerre ígér gazdasági fellendülést, devizabevételeket és külföldi tőkebeáramlást, azaz pont azokon a területeken tudna némi enyhülést hozni, amelyek jelenleg leginkább szenvednek a válságtól. A sikerhez azonban elengedhetetlen a politikai stabilitás, a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele és a társadalmi támogatás megszerzése. Ha ezek teljesülnek, Argentína a következő évtizedekben a globális rézpiac egyik meghatározó központjává nőheti ki magát - zárta elemzését a CNBC.

