  • Megjelenítés
A nyakánál fogva rángatná ki országát a válságból a láncfűrészes elnök
Gazdaság

A nyakánál fogva rángatná ki országát a válságból a láncfűrészes elnök

Portfolio
A külföldi beruházások támogatásával szeretné Javier Milei elnök visszaállítani Argentínát a gazdasági fellendülés útjára - számolt be róla a CNBC. A megújuló energiatermelés és az elektronikus autók térnyerését a rézbányászat támogatásával használná ki a dél-amerikai ország első embere, amely jól jövedelmező projektnek ígérkezik most Argentínában.

A jelenleg mélyülő válsággal küzdő Argentína elnöke, Javier Milei a rézkitermelést tenné gazdasági stratégiája egyik sarokkövévé. Az országban 2018 óta nem bányásztak rezet, ám a megújuló energiák és az elektromos átállás miatt világszerte megnövekedett kereslet új lendületet adhat az iparágnak. Milei ennek érdekében bevezette a Large Investment Incentive Regime (RIGI) nevű ösztönzőrendszert, amely adó-, kereskedelmi és valutaengedményeket biztosít a beruházó vállalatok számára akár 30 éven át. A program eddig sikeresnek mondható: már most húsz jelentős beruházási projekttervezet érkezett (30 milliárd dollár összértékkel), melyek háromnegyede a bányászati szektorhoz kötődik. A rézprojektek összértéke meghaladja a 16 milliárd dollárt.

A világ legnagyobb bányavállalatai, köztük a BHP, a Lundin, a Rio Tinto és a Glencore, mind aktívan vizsgálják az argentínai lehetőségeket. A legjelentősebb ezek közül a BHP és a Lundin közös Vicuña projektje, amelyhez kapcsolódóan két lelőhelyén összesen 13 millió tonna rezet becsülnek a kutatók. Elemzések szerint Argentína 2040-ig akár 47 milliárd dollárnyi bevételre is szert tehet a rézbányászat révén.

A kitermeléshez azonban komoly infrastruktúra-fejlesztésekre van szükség, különösen az Andokban, ahol a nehéz terep és az alapvető közművek hiánya hátráltatja a beruházásokat.

A kormány nem közvetlen állami finanszírozással, hanem együttműködésben képzeli el a megoldást: a bányászati társaságok építenék ki az utakat és energiaellátást, amelynek költségeit később részben visszatéríthetik a bányászati koncessziós díjakból, ha a projektek közhasznúvá minősülnek. Egyes cégek, mint a McEwen Mining, már olyan modelleket vizsgálnak, amelyeknél a bányákhoz kapcsolódó infrastruktúrát régiós fejlesztésekkel valósítanák meg.

Argentína jelenleg igyekszik minden lehetőséget megragadni a külföldi beruházások felpörgetése érdekében, a rézbányászatban pedig a nemzetközi környezet a dél-amerikai országnak kedvez.

Ausztráliában a BHP egy 9,6 milliárd dolláros rézprojektet halasztott el a költségek és szabályozási nehézségek miatt, forrásait pedig inkább a dél-amerikai lehetőségek felé terelné. Mindez tovább növeli Argentína esélyeit, hogy a világ rézpiacának meghatározó szereplőjévé váljon.

Milei terve egyszerre ígér gazdasági fellendülést, devizabevételeket és külföldi tőkebeáramlást, azaz pont azokon a területeken tudna némi enyhülést hozni, amelyek jelenleg leginkább szenvednek a válságtól. A sikerhez azonban elengedhetetlen a politikai stabilitás, a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele és a társadalmi támogatás megszerzése. Ha ezek teljesülnek, Argentína a következő évtizedekben a globális rézpiac egyik meghatározó központjává nőheti ki magát - zárta elemzését a CNBC.

Kapcsolódó cikkünk

Csoda után összeomlás: politikai és gazdasági válságban a dél-amerikai ország

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
545426606_763131046612533_5415830431492692788_n
Gazdaság
Pillanatok alatt elfogyott a keretösszeg, ezért ideiglenesen befagyasztották a jelentkezést a távhőprogramban
Pénzcentrum
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility