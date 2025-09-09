Az infláció hajtotta a brit boltok forgalmát

A Brit Kiskereskedelmi Konzorcium (BRC) jelentése szerint a tagok – főként nagyobb kiskereskedelmi láncok – forgalma 3,1 százalékkal nőtt augusztusban az előző év azonos időszakához képest, a júliusi 2,5 százalékos emelkedést követően.
Az élelmiszer-értékesítés 4,7 százalékkal nőtt augusztusban, míg az egyéb termékek forgalma csak 1,8 százalékkal emelkedett. Helen Dickinson, a BRC vezérigazgatója szerint
az élelmiszerek és italok erősebb növekedése nagyrészt az áremelkedésnek köszönhető, amely augusztusban meghaladta a 4 százalékot, nem pedig a növekvő volumennek.
Aggódnak a kereskedők
A kiskereskedők aggódnak a karácsonyi időszak előtti fogyasztói bizalom esetleges romlása miatt, amely miatt csökkenhet a költési kedv. Emellett aggodalommal tölti el őket a brit kormány költségvetésének várható hatásai is. A költségvetés részletes számait Rachel Reeves pénzügyminiszter november 26-án fogja ismertetni.
A Barclays által közzétett, szélesebb termék- és szolgáltatáskört lefedő fogyasztói kiadási adatok szerint a költekezés növekedése 0,5 százalékra lassult augusztusban a júliusi 1,4 százalékról. Augusztusban nőttek az élelmiszerárakkal kapcsolatos aggodalmak az előző havi vártnál erősebb inflációs adatok után, de a fogyasztók bizalma erősödött a brit gazdaság iránt, miután a Bank of England múlt hónapban csökkentette a kamatokat.
A hivatalos adatok szerint az infláció júliusban 18 havi csúcsra, 3,8 százalékra emelkedett. A kiskereskedelmi forgalom azonban a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt, részben a női labdarúgó Európa-bajnokságnak köszönhetően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Itt van Szijjártó Péter nagy bejelentése!
Fontos szerződést fognak ma aláírni.
Politikai elfogultság a bankoknál: Trump odalépett, a felügyelet máris intézkedik
Irányelveket adtak ki a rossz gyakorlat kivizsgálására.
Óriási befektetés rázza fel a mesterséges intelligencia piacát
Európai tech-óriás vásárolt be a francia AI-startupba
Szijjártó Péter: muszáj fenntartani az orosz energiakapcsolatot
Elmondása szerint Moszkvát a háború befejezésére kérte.
A Kreml célkeresztjébe került Európa erős embere – Mivel vívta ki Putyin haragját a német kancellár?
Furcsa történetek keringenek Friedrich Merzről.
Keményen üzent a Kreml a Nyugat újabb szankcióiról: egyértelmű az álláspontjuk
Ukrajna erős amerikai lépésekre számít.
Besülni látszik a kormány csodafegyvere, de ősszel újratöltöttek
Vajon a nyugdíjasok utalványa kirántja a boltokat a bajból?
Kiszivárgott Orbán Viktor Brüsszelbe küldött figyelmeztető levele
Ursula von der Leyennek címezte.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.