Az infláció hajtotta a brit boltok forgalmát

A Brit Kiskereskedelmi Konzorcium (BRC) jelentése szerint a tagok – főként nagyobb kiskereskedelmi láncok – forgalma 3,1 százalékkal nőtt augusztusban az előző év azonos időszakához képest, a júliusi 2,5 százalékos emelkedést követően.

Az élelmiszer-értékesítés 4,7 százalékkal nőtt augusztusban, míg az egyéb termékek forgalma csak 1,8 százalékkal emelkedett. Helen Dickinson, a BRC vezérigazgatója szerint

az élelmiszerek és italok erősebb növekedése nagyrészt az áremelkedésnek köszönhető, amely augusztusban meghaladta a 4 százalékot, nem pedig a növekvő volumennek.

Aggódnak a kereskedők

A kiskereskedők aggódnak a karácsonyi időszak előtti fogyasztói bizalom esetleges romlása miatt, amely miatt csökkenhet a költési kedv. Emellett aggodalommal tölti el őket a brit kormány költségvetésének várható hatásai is. A költségvetés részletes számait Rachel Reeves pénzügyminiszter november 26-án fogja ismertetni.

A Barclays által közzétett, szélesebb termék- és szolgáltatáskört lefedő fogyasztói kiadási adatok szerint a költekezés növekedése 0,5 százalékra lassult augusztusban a júliusi 1,4 százalékról. Augusztusban nőttek az élelmiszerárakkal kapcsolatos aggodalmak az előző havi vártnál erősebb inflációs adatok után, de a fogyasztók bizalma erősödött a brit gazdaság iránt, miután a Bank of England múlt hónapban csökkentette a kamatokat.

A hivatalos adatok szerint az infláció júliusban 18 havi csúcsra, 3,8 százalékra emelkedett. A kiskereskedelmi forgalom azonban a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt, részben a női labdarúgó Európa-bajnokságnak köszönhetően.

