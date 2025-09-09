Csökkent a francia ipar

A gyáripari kibocsátás az euróövezet második legnagyobb gazdaságában 1,1 százalékkal esett vissza júniushoz képest, miközben a feldolgozóipar 1,7 százalékos csökkenést mutatott. Ez valamivel jobb eredmény, mint amit a Bloomberg által megkérdezett elemzők vártak, akik 1,4, illetve 1,2 százalékos visszaesést jósoltak.

A francia vállalkozások hosszú ideje bizonytalansággal néznek szembe az adózás és a kormányzati kiadások terén, miután a tavalyi választások olyan parlamentet eredményeztek, amely nehezen tud megegyezni a pénzügyi jogszabályokról.

A politikai helyzet hétfőn tovább romlott, amikor a kormány egy, az államadósság csökkentéséről szóló bizalmi szavazáson megbukott.

Ugyanakkor az elmúlt hónapokban pozitív jelek is mutatkoztak: az S&P Global feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe szerint augusztusban véget ért a szektor két és fél éves visszaesése. Júniusban az ipari termelés váratlanul 3,7 százalékkal nőtt, és a gazdasági növekedés is felülmúlta a várakozásokat a második negyedévben.

A keddi adatok szerint júliusban jelentősen visszaesett a közlekedési eszközök gyártása, miközben az építőipar fellendült.

