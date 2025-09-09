  • Megjelenítés
Elsötétült az Elvira, az Emma vette át a helyét
Elsötétült az Elvira, az Emma vette át a helyét

Portfolio
Teljesen bezárta a MÁV az Elvira menetrendi kereső és jegyvásárló portált – írja a hvg.hu.

Az ELVIRA menetrendi kereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi Elvira (elvira.mav-start.hu) oldal a továbbiakban nem használható. Kérjük menetrendi információk keresésre használja az emma.mav.hu oldalt

– olvashatja, aki megszokásból az elvira.mav-start.hu URL-címet üti be a keresőbe.

Az Emma már egy ideje párhuzamosan működik az Elvirával, most azonban teljesen átveszi utóbbi helyét.

Az Emmán térképen lehet követni a vonatok, HÉV-ek, távolsági buszok és a BKV-járatok valós helyzetét.

A MÁV a lapnak küldött közleményében azt írja, hogy folyamatosan fejlesztik az Emmát, így például később külön ikon jelzi majd a 20 percnél többet késő járatokat.

Címlapkép forrása: Portfolio

