Elsötétült az Elvira, az Emma vette át a helyét

Az ELVIRA menetrendi kereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi Elvira (elvira.mav-start.hu) oldal a továbbiakban nem használható. Kérjük menetrendi információk keresésre használja az emma.mav.hu oldalt

– olvashatja, aki megszokásból az elvira.mav-start.hu URL-címet üti be a keresőbe.

Az Emma már egy ideje párhuzamosan működik az Elvirával, most azonban teljesen átveszi utóbbi helyét.

Az Emmán térképen lehet követni a vonatok, HÉV-ek, távolsági buszok és a BKV-járatok valós helyzetét.

A MÁV a lapnak küldött közleményében azt írja, hogy folyamatosan fejlesztik az Emmát, így például később külön ikon jelzi majd a 20 percnél többet késő járatokat.

