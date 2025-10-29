  • Megjelenítés
 
Mutatunk öt techrészvényt, amit érdemes most figyelni - Az egyik közel 400 százalékot ralizott idén

Sorra érkeznek a napokban a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentései, amelyek akár komoly mozgásokat is hozhatnak a részvényárfolyamokban, lehetőséget kínálva a befektetőknek. Ma és holnap teszi közzé negyedéves számait az Apple, az Amazon, az Alphabet, a Meta és a Microsoft is, ami különösen a mesterségesintelligencia-hype miatt lesz izgalmas, lassan már várják a befektetők, hogy pénzt termeljenek a sokmilliárd dolláros AI-beruházások. Megnéztük, hogy mit várnak az elemzők a bigtech cégek gyorsjelentéseitől és mely kisebb vállalatok lehetnek még izgalmasak, mutatunk öt részvényt a szektorból. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mozgalmas lesz a hét a vállalati gyorsjelentések tekintetében, sorra jelentenek a nagy technológiai cégek, tesztelve a szektort övező hangulatot és lehetőséget adva a befektetőknek, hogy a nagy árfolyammozgásokból profitáljanak, mert a gyorsjelentések azért meg tudják mozgatni a piacokat, ahogy nemrégiben a Broadcomnál és az Oracle-nél is láttuk. A mesterséges intelligenciát övező mánia felfokozott várakozásokat hozott a mostani jelentési szezonra,

a befektető árgus szemekkel figyelik, hogy mely vállalatok tudják már monetizálni a sokmilliárd dolláros AI-befektetéseiket és hogy tudnak-e már belőle pénzt csinálni.

A bigtech cégek közül szerdán, piaczárás után teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Microsoft, az Alphabet és a Facebook anyavállalata, a Meta Platforms, csütörtök este pedig az Apple és az Amazon publikálja számait.

