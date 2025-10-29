Mutatunk öt techrészvényt, amit érdemes most figyelni - Az egyik közel 400 százalékot ralizott idén

Mozgalmas lesz a hét a vállalati gyorsjelentések tekintetében, sorra jelentenek a nagy technológiai cégek, tesztelve a szektort övező hangulatot és lehetőséget adva a befektetőknek, hogy a nagy árfolyammozgásokból profitáljanak, mert a gyorsjelentések azért meg tudják mozgatni a piacokat, ahogy nemrégiben a Broadcomnál és az Oracle-nél is láttuk. A mesterséges intelligenciát övező mánia felfokozott várakozásokat hozott a mostani jelentési szezonra,
a befektető árgus szemekkel figyelik, hogy mely vállalatok tudják már monetizálni a sokmilliárd dolláros AI-befektetéseiket és hogy tudnak-e már belőle pénzt csinálni.
A bigtech cégek közül szerdán, piaczárás után teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Microsoft, az Alphabet és a Facebook anyavállalata, a Meta Platforms, csütörtök este pedig az Apple és az Amazon publikálja számait.
