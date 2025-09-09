Érkezik az égi áldás, de nem mindenhova

A kedden még a Magyarország fölött tartózkodó hidegcsepp kelet felé távozik, de a Kárpát-medence időjárását egyre inkább a Földközi-tenger középső medencéjében kialakuló ciklon határozza meg, így szerdán és csütörtökön többfelé várható eső – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Késő délutántól nyugat, délnyugat felől növekszik a felhőzet, és estefelé a Dunántúl délnyugati felén eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Éjszaka a felhősáv tovább halad északkelet felé, reggelre ott megnövekszik, másutt már szakadozik, csökken a felhőzet, és az északkeleti megyék kivételével elszórtan lehet kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar, majd hajnaltájt a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Szerdán délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon legfeljebb pár, máshol legalább néhány órára kisüt a nap.

A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar.

Reggelig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, napközben megélénkül a délkeleti szél.

Míg a szerdai napon hazánk nyugati, északnyugati részén, csütörtökön az északkeleti megyékben nagyobb a jelentősebb mennyiségű csapadék esélye.

A több hullámban érkező csapadék nem azt jelenti, hogy mindenütt kiadós mennyiség várható.

A jelenlegi kilátások alapján a nagyobb mennyiségeket illetően a legrosszabb esélyekkel a délkeleti, déli megyék indulnak – figyelmeztet a HungaroMet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14, 19 fok között alakul, de északkeleten 10, 13 fok is előfordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.

A hőmérséklet érdemben nem fog csökkenni a hét folyamán, marad a 25 Celsius-fok körüli tartományban, de az időjárás csapadékos jellege megmarad.

