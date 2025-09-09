  • Megjelenítés
Érkezik az égi áldás, de nem mindenhova
Gazdaság

Érkezik az égi áldás, de nem mindenhova

Portfolio
A kedden még a Magyarország fölött tartózkodó hidegcsepp kelet felé távozik, de a Kárpát-medence időjárását egyre inkább a Földközi-tenger középső medencéjében kialakuló ciklon határozza meg, így szerdán és csütörtökön többfelé várható eső – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Késő délutántól nyugat, délnyugat felől növekszik a felhőzet, és estefelé a Dunántúl délnyugati felén eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Éjszaka a felhősáv tovább halad északkelet felé, reggelre ott megnövekszik, másutt már szakadozik, csökken a felhőzet, és az északkeleti megyék kivételével elszórtan lehet kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar, majd hajnaltájt a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Szerdán délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon legfeljebb pár, máshol legalább néhány órára kisüt a nap.

A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar.

Reggelig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, napközben megélénkül a délkeleti szél.

Míg a szerdai napon hazánk nyugati, északnyugati részén, csütörtökön az északkeleti megyékben nagyobb a jelentősebb mennyiségű csapadék esélye.

A több hullámban érkező csapadék nem azt jelenti, hogy mindenütt kiadós mennyiség várható.

A jelenlegi kilátások alapján a nagyobb mennyiségeket illetően a legrosszabb esélyekkel a délkeleti, déli megyék indulnak – figyelmeztet a HungaroMet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14, 19 fok között alakul, de északkeleten 10, 13 fok is előfordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.

A hőmérséklet érdemben nem fog csökkenni a hét folyamán, marad a 25 Celsius-fok körüli tartományban, de az időjárás csapadékos jellege megmarad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
máv vonat vasút új magyar mozdony vectron siemens vectron déli pályaudvar saját
Gazdaság
Elsötétült az Elvira, az Emma vette át a helyét
Pénzcentrum
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility