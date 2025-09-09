  • Megjelenítés
Ezt biztos nem teszik ki az ablakba a Teslánál
MTI
A Tesla piaci részesedése az Egyesült Államokban közel nyolcéves mélypontra esett augusztusban, amikor a vevők az egyre szélesedő kínálatból választhatnak, miközben a Tesla kezd a háttérbe szorulni öregedő kínálatával - derül ki a Cox Automotive kutatócég előzetes adataiból.

Az elemzők arra számítanak, hogy az elektromos járművek eladásának növekedése szeptemberben még folytatódik az Egyesült Államokban, majd a hónap végén lejáró szövetségi adójóváírások miatt a kereslet visszaesik, ami pénzügyi nyomást gyakorol a Teslára és más autógyártókra egyaránt.

A Tesla, amely egykor az amerikai elektromos járműpiac több mint 80 százalékát birtokolta, idén augusztusban már csak a 38 százalékát tudta magáénak, amire 2017 októbere óta nem volt példa.

A COX júliusra vonatkozó végleges számai szerint a Tesla piaci részesedése 42 százalékra csökkent a júniusi 48,7 százalékról. Hasonlóan nagy visszaesésre 2021 márciusa óta nem volt példa.

A kutatócég adatai szerint az Egyesült Államokban 128 268 új elektromos járművet adtak el júliusban, ami 24 százalékkal múlta felül a júniusit. A jelentős növekedés részben az elektromos járművekre vonatkozó 7500 dolláros adójóváírás közelgő kifutásával függ össze. Mindeközben a Tesla eladásai 7 százalékkal, 53 816-ra nőttek, piaci részesedése pedig csökkent.

Az augusztusra vonatkozó, még nem végleges adatok szerint az elektromos járművek eladása 14 százalékkal nőtt, a Tesláé pedig csak 3,1 százalékkal bővült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

