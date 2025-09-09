  • Megjelenítés
Indulhat Magyarország egyik legfontosabb beruházása
Indulhat Magyarország egyik legfontosabb beruházása

Ünnepélyesen keretek között letették a várhatóan 2028-ra elkészülő, 520 megawattos visontai gázerőmű alapkövét - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A MEKH létesítési engedélyét követően megkezdődhet a legújabb gázerőmű kivitelezése Visontán, miután ma ünnepélyes keretek között

letették a létesítmény alapkövét.

Januárban írtunk először arról, hogy a kormány három kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) építéséről döntött. Az ilyen technológiával rendelkező létesítmények hatásfoka kiemelkedően magas, miközben fajlagos szén-dioxid kibocsátásuk alacsony, termelésük pedig a pillanatnyi fogyasztáshoz igazodva rugalmasan szabályozható - utóbbi igen fontos a megújulók dominálta áramrendszerekben.

Az eredeti tenderkiírásban szereplő, legfeljebb 650 MW-os tervezett kapacitásból egy 520 MW méretű beruházás valósul meg a Mátrai Erőmű területén, várhatóan 2028-ra. Ez a teljesítmény az ország hagyományos villamosenergia-termelésének közel 10 százaléka, és egy paksi atomerőművi blokknak felel meg. A projektet egy 3 fős konzorcium valósíthatja meg, amelynek tagjairól részletesen itt írtunk.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a mai eseményen azt mondta, hogy

nem zöld álmokat kell kergetni, hanem fenntartható és megfizethető energiaellátást eredményező szakpolitikát kell folytatni. A zöldenergia termelésében és tárolásában elért sikerek mellett szükség van a kiszámítható és rugalmas új alaperőművekre is. Ezért épül két helyszínen összesen három blokkal több mint 1500 megawatt teljesítményű gázerőmű Kelet-Magyarországon.

Ezzel párhuzamosan februárban Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese bejelentette a második, Tiszaújvárosban épülő gázerőművet, amely egy összesen 1000 MW-os kombinált ciklusú erőmű lesz az MVM telephelyén. Így összesen 1520 MW-nyi új termelőkapacitás létesülhet gázerőművekből a 2030-as évekre az eddigi bejelentések alapján.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium

