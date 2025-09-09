Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

A héten szerdán továbbra sem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak, sem a benzin sem a gázolaj esetében.
2025.09.09-én az alább átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 589 Ft/liter
- Gázolaj: 590 Ft/liter
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drámai áremelkedés a fővárosi lakáspiacon: Budára lassan 70 millió forint lesz a belépő
Az Otthon Start tovább fokozhatja a nyomást.
Tényleg olyan meleg volt az idei nyár? – Ezek a számok mindent elárulnak
Megérkeztek az adatok az augusztusról.
Itt a friss inflációs adat!
Augusztusban pont akkora volt a drágulás, mint az előző hónapban.
Jól manőverezett a világ legrégebbi bankja, övé lehet a nagy rivális
Nagy változások készülnek az olasz bankszektorban.
Ezt biztos nem teszik ki az ablakba a Teslánál
8 éve nem történt ilyen a vállalattal.
Súlyos vészhelyzet fenyegeti Ukrajna kulcsfontosságú képességét – Egyetlen döntés lehet mindennek az oka
"Csak idő kérdése, mikor fogynak el a lőszerek."
Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén
Spanyolország második legnagyobb bankja jöhet létre, ha sikerül.
Valami olyan történik az arannyal, amire az 1970-es évek óta nem volt példa
Szabályszerűen felrobbant az árfolyam.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.