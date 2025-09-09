Lehull a lepel: ezek voltak a legnépszerűbb belföldi úti célok nyáron

Az idei nyarat ismét a rövid utazások uralták: az egyéjszakás (28 százalék) és kétéjszakás (30 százalék) foglalások mellett az utazók ötöde háromnapos pihenést választott. Négy éjszakára 12 százalékuk foglalt szállást, és csak 2 százalékuk választott egyhetes vagy hosszabb tartózkodást.
Szállástípusok közül a legkeresettebb az apartman volt (32 százalék), amelyet a hotelek (27 százalék) és a vendégházak (22 százalék), illetve a panziók követtek (13 százalék).
A nyári, belföldi szállásfoglalások 80 százaléka 170 ezer forint alatti kategóriába esett: 47 százalékuk 70 ezer forintnál olcsóbb volt, míg 34 százalék a 70-170 ezer forintos sávba tartozott. A 170-270 ezer forint és a 270-370 ezer forint közötti foglalások aránya 12 százalék, illetve 4 százalék volt idén nyáron, míg az ennél magasabb értékűek aránya 3 százalékot tett ki.
A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát SZÉP-kártyával fizették a Szallas.hu oldalon.
A top 10-es úti cél listán a második helyen Budapest, a harmadikon Eger állt. Felkerült még Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs és Nyíregyháza is.
Régiós megoszlás szerint a Balatont (31 százalék), majd Észak-Magyarország (16 százalék) és a Dél-Alföld (11 százalék) követte – derül ki a Szallas.hu adataiból.
A legkedveltebb turisztikai helyszínek, attrakciók a következők voltak: siófoki Plázs, Hungarospa Hajdúszoboszló, Gyulai Várfürdő, budapesti Széchenyi fürdő, egri vár, Sárvári Gyógy- és Wellnesfürdő, Zalakarosi Fürdő, Nyíregyház Állatpark, keszthelyi Festetics-kastély, szigligeti vár.
A foglalások 44 százalékát párok adták, míg 35 százaléknál gyermek is volt a vendégek között. A párok inkább hotelt választottak (30 százalék), míg a családosok apartmanokat (40 százalék). A párok körében egyezik a legkeresettebb települések élmezőnye az összesített eredményekkel, a gyerekeseknél viszont Siófokot Gyula, majd Hajdúszoboszló követte.
A Szallas.hu szeptemberi előfoglalási adatai szerint a települések toplistáját Budapest vezeti, majd Eger, Siófok, Gyula és Szeged következik.
Szállástípus megoszlása szerint a hotelek megelőzik az apartmanokat, és a nyári időszakhoz képest megnő a párban utazók aránya (58 százalék).
Címlapkép forrása: A gyulai vár 2024. április 9-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Előkerült Trump sokáig titkolt állítólagos levele: ellenfelei súlyos botrányt, a Fehér Ház rágalmazást kiált
Trump korábban hamis kitalációnak nevezte az egészet.
Gigantikus felvásárlás jön a stratégiai fontosságú iparágban
50 milliárd dolláros óriásvállalat jön létre.
Hírszerzési jelentés: civilek elleni támadásokra készülhet Moszkva egy európai országban
„Egy szemernyi kétségünk se legyen.”
Befektetők, figyelem: akár 60 százalékkal is többet érhet ez a részvény
A Morgan Stanley szerint.
100 légijáratot törölnek szerdán, 27 ezer utas járhat pórul
A KLM a földi személyzet sztrájkja miatt kényszerül a lépésre.
Kezdődik az invázió: teljes kiürítést rendelt el az izraeli hadsereg
Sorra dőlnek össze az épületek.
Állítólag nagy meglepetés készülődik az otthon startos ingatlanvásárlóknak, ennek nem minden eladó fog örülni
Lökést kaphat a teljes újlakás-szektor.
Videó: látványos trükkel hajigálják az ukránok a két mázsás JDAM-eket az orosz állásokra
Még mindig levegőben a Mig-29-esek.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.