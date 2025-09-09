Megjöttek az adatok: így állnak a hazai gáztárolók

Meghaladta a kétharmados szintet a hazai földgáztárolók töltöttsége

- közölte az Energiaügyi Minisztérium. Az elérhető készletmennyiség így 4,4 milliárd köbméter.

Hogy kontextusba helyezzük, a szaktárca közlése szerint tavaly és tavalyelőtt egyformán mintegy 3 milliárd köbmétert használtak fel a háztartások fűtésre. Ha a fogyasztásarányos töltöttséget vizsgáljuk, akkor pedig az uniós átlag kétszerese, az egyik legmagasabb Európában.

Az elmúlt 10 év átlagától csak minimálisan marad el a töltöttségi szint.

A betárolt tartalékok az importszállításokkal és a tavaly már 1,9 milliárd köbméter közelébe nőtt hazai kitermeléssel együtt garantálják az ellátás biztonságát.

Ha az idei számokat nézzük, akkor idén június végéig, tehát 2025 első felében gázból kicsivel, de már többet hoztak felszínre Magyarországon, mint az előző év azonos időszakában. 2024 január-júniusi 956 millió köbméteres teljesítményhez képest 2025 első féléves kitermelése 977 millió köbméter volt.

Bár a tárolókat jelenleg többségében orosz forrásokból töltjük fel, az EU elköteleződött amellett, hogy 2027 végéig teljesen megszünteti az orosz gázimportot. A gyakorlatban viszont továbbra is jelentős kiskapuk állnak nyitva, amelyeken keresztül az orosz földgáz az unió területére juthat, ezért nemrég Dánia egy olyan javaslatot nyújtott be, ami teljesen kizárná azt, hogy az oroszországi földgáz a jövőben közvetve vagy közvetlenül az európai piacokra kerüljön.

Ebben az esetben a kieső forrásokat reálisan leginkább délről és nyugatról érkező LNG importtal lehet pótolni. Szerencsére a cseppfolyósított földgáz piac a következő években túlkínálattal nézhet szembe, mivel az amerikai és globális kapacitásbővítések üteme meghaladja a kereslet növekedését. Több nagyobb elemzőház szerint ennek hatására az európai gázárak 2027-ben az energiaválság óta nem látott szintek alá is süllyedhetnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images