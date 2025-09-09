Megjöttek az adatok: így állnak a hazai gáztárolók

Meghaladta a kétharmados szintet a hazai földgáztárolók töltöttsége
- közölte az Energiaügyi Minisztérium. Az elérhető készletmennyiség így 4,4 milliárd köbméter.
Hogy kontextusba helyezzük, a szaktárca közlése szerint tavaly és tavalyelőtt egyformán mintegy 3 milliárd köbmétert használtak fel a háztartások fűtésre. Ha a fogyasztásarányos töltöttséget vizsgáljuk, akkor pedig az uniós átlag kétszerese, az egyik legmagasabb Európában.
A betárolt tartalékok az importszállításokkal és a tavaly már 1,9 milliárd köbméter közelébe nőtt hazai kitermeléssel együtt garantálják az ellátás biztonságát.
Ha az idei számokat nézzük, akkor idén június végéig, tehát 2025 első felében gázból kicsivel, de már többet hoztak felszínre Magyarországon, mint az előző év azonos időszakában. 2024 január-júniusi 956 millió köbméteres teljesítményhez képest 2025 első féléves kitermelése 977 millió köbméter volt.
Bár a tárolókat jelenleg többségében orosz forrásokból töltjük fel, az EU elköteleződött amellett, hogy 2027 végéig teljesen megszünteti az orosz gázimportot. A gyakorlatban viszont továbbra is jelentős kiskapuk állnak nyitva, amelyeken keresztül az orosz földgáz az unió területére juthat, ezért nemrég Dánia egy olyan javaslatot nyújtott be, ami teljesen kizárná azt, hogy az oroszországi földgáz a jövőben közvetve vagy közvetlenül az európai piacokra kerüljön.
Ebben az esetben a kieső forrásokat reálisan leginkább délről és nyugatról érkező LNG importtal lehet pótolni. Szerencsére a cseppfolyósított földgáz piac a következő években túlkínálattal nézhet szembe, mivel az amerikai és globális kapacitásbővítések üteme meghaladja a kereslet növekedését. Több nagyobb elemzőház szerint ennek hatására az európai gázárak 2027-ben az energiaválság óta nem látott szintek alá is süllyedhetnek
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drámai áremelkedés a fővárosi lakáspiacon: Budára lassan 70 millió forint lesz a belépő
Az Otthon Start tovább fokozhatja a nyomást.
Tényleg olyan meleg volt az idei nyár? – Ezek a számok mindent elárulnak
Megérkeztek az adatok az augusztusról.
Itt a friss inflációs adat!
Augusztusban pont akkora volt a drágulás, mint az előző hónapban.
Jól manőverezett a világ legrégebbi bankja, övé lehet a nagy rivális
Nagy változások készülnek az olasz bankszektorban.
Ezt biztos nem teszik ki az ablakba a Teslánál
8 éve nem történt ilyen a vállalattal.
Súlyos vészhelyzet fenyegeti Ukrajna kulcsfontosságú képességét – Egyetlen döntés lehet mindennek az oka
"Csak idő kérdése, mikor fogynak el a lőszerek."
Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén
Spanyolország második legnagyobb bankja jöhet létre, ha sikerül.
Valami olyan történik az arannyal, amire az 1970-es évek óta nem volt példa
Szabályszerűen felrobbant az árfolyam.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.