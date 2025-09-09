  • Megjelenítés
Nagy a baj: lehet, hogy nem elég erős a magyar gazdaság a 13 százalékos béremeléshez

Portfolio
A kormány továbbra is a jövő évi 13 százalékos minimálbéremelés mellett áll, amihez állami hozzájárulást is kilátásba helyezett, azonban a gazdaság jelenlegi teljesítménye kérdésessé teszi, hogy kitermelhető-e ez a mértékű emelés - írta meg az Index.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint júniusban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 704 400 forintra, nettó átlagkeresete pedig 484 200 forintra emelkedett. Ez éves szinten közel 10 százalékos növekedést jelent, míg a reálkeresetek 4,8 százalékkal nőttek. A béremelkedés mögött azonban feszültség húzódik, mivel a gazdaság jelenlegi teljesítménye megkérdőjelezi a 2026-ra tervezett 13 százalékos minimálbér-emelés megvalósíthatóságát. Ez az emelés a garantált bérminimum miatt a minimálbéreseknél jóval szélesebb munkavállalói kört érintene - írja a lap.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a munkáltatói és munkavállalói oldal a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentését kérte a kormánytól. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nem zárta ki a tehercsökkentést, de jelezte, hogy ez mintegy 200 milliárd forintos adókönnyítést jelentene.

Bár a miniszter korábban az RTL Híradónak azt nyilatkozta, hogy a megállapodásban szereplő 13 százalék helyett jövőre két számjegyű minimálbéremelés reális, az AI Summiton az Indexnek már azt hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is a 13 százalékos emelés elérésén dolgozik.

Nagy Márton figyelmeztetett, hogy a bérek hosszabb távon nem szakadhatnak el a termelékenység alakulásától. Idén például 4 százalékos reálbér-emelkedés várható, miközben a gazdasági növekedés mindössze 1 százalék körül alakul.

Ezt valahonnan ki kell termelni, különben a vállalatok kerülnek bajba

– fogalmazott.

Halaszthatják a jövedékiadó-emelést

A miniszter azt is bejelentette, hogy a kormány mérlegeli a jövedékiadó-emelés elhalasztását is. A szabályok szerint 2026 januárjától 4,3 százalékkal nőne az adó, ami kilenc forinttal drágítaná a benzint és nyolc forinttal a gázolajat. Az intézkedés fél éves elhalasztása 10-15 milliárd forinttal

