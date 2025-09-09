  • Megjelenítés
OKSZ: sorra jönnek az áremelési igények a termelők felől
Gazdaság

OKSZ: sorra jönnek az áremelési igények a termelők felől

Portfolio
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint az élelmiszerárak várakozásoknak megfelelő emelkedése egyértelműen azt mutatja, hogy az árrésstop fenntartása már gazdasági szempontból sem indokolt. A szervezet közleménye szerint a szabályozás nemcsak a kereskedelmi láncokat sodorja veszteségbe, hanem hosszabb távon rontja a versenyt, és gyorsítja a kisboltok megszűnését is.

Az OKSZ közleménye hangsúlyozza: az élelmiszerárak emelkedése mögött költségoldali okok állnak, hiszen

a termelők és feldolgozók sorra jelzik áremelési igényeiket a kereskedelem felé.

Ezeket a láncok csak részben tudják tompítani, amit tovább nehezít az árrésstop intézménye. A szövetség szerint a kormány által bevezetett szabályozás a kereskedelmi szektorban már eleve veszteséges működésre épült rá, így csak tovább mélyíti a problémákat: korlátozza az árversenyt, ellehetetleníti a nagyobb kedvezményeket, és hátráltatja a fogyasztók számára kedvező akciók elindítását.

A közlemény arra is rámutat, hogy a hat legnagyobb élelmiszerlánc már 2024-ben, vagyis az árrésstop előtt is összességében veszteséges volt, és a hazai üzletláncok többsége is gyengébb eredményt produkált 2023-hoz képest. Az intézkedés emellett felgyorsítja a kisboltok megszűnését, ami különösen a kisebb településeken rontja az ellátást: már most mintegy 400 településen nincs bolt, sok helyen pedig verseny hiányában nincsenek versengő árak sem.

A KSH kedden közzétett adatai szerint augusztusban 4,3 százalék volt az éves infláció, pontosan akkora, mint júliusban, vagyis a várakozásoknak megfelelően alakult. Az élelmiszerek ára havi alapon nem változott, amit a zöldség-gyümölcs árak szezonális csökkenése és az egyéb élelmiszerek drágulása együttesen alakított ki.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a friss inflációs adat!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
feldolgozóipar, ipari termelés, ipar, gyártás
Gazdaság
Csökkent a francia ipar
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility