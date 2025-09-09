  • Megjelenítés
Rosszabbul néz ki Amerika, mint hittük
Rosszabbul néz ki Amerika, mint hittük

2024 áprilisa és 2025 márciusa között 911 ezer fővel kevesebb munkahely jött létre, mint azt valójában tudtuk. Ez derül ki a statisztikai hivatal adatrevíziójából.
Ma tette közzé az amerikai statisztikai hivatal a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak állományának éves revízióját, amelynek keretében 911 ezer fővel csökkent a munkaerő-állomány. Ez azt jelenti, hogy a havi átlagos munkaerő-állomány bővülés 146 ezer fő helyett 70 ezer fő volt.

Paradox módon ez viszont nem feltétlenül rossz hír, mert azt jelenti, hogy ugyanakkora GDP-t kevesebb munkaerővel állítottak elő, azaz a termelékenység nagyobb volt, mint hittük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

