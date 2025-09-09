Rosszabbul néz ki Amerika, mint hittük

2024 áprilisa és 2025 márciusa között 911 ezer fővel kevesebb munkahely jött létre, mint azt valójában tudtuk. Ez derül ki a statisztikai hivatal adatrevíziójából.

Ma tette közzé az amerikai statisztikai hivatal a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak állományának éves revízióját, amelynek keretében 911 ezer fővel csökkent a munkaerő-állomány. Ez azt jelenti, hogy a havi átlagos munkaerő-állomány bővülés 146 ezer fő helyett 70 ezer fő volt.

Paradox módon ez viszont nem feltétlenül rossz hír, mert azt jelenti, hogy ugyanakkora GDP-t kevesebb munkaerővel állítottak elő, azaz a termelékenység nagyobb volt, mint hittük.

