Változik az M2-es metró közlekedése most hétvégén

Rövidített útvonalon jár a 2-es metró ezen a hétvégén karbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Azt írták,

a 2-es metró péntek este 21 órától vasárnapig az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik. A Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, valamint Pest és Buda között közlekedők gyorsabb eljutása érdekében a 4-es, 6-os villamos sűrűbben jár

– tették hozzá.

Jelezték, hogy az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik, és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is. A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton, amely a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el.

A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok.

A BKK a Széll Kálmán térre utazóknak a sűrítve közlekedő 4-es, 6-os villamos igénybevételét javasolja a Blaha Lujza téren történő átszállással.

Hűvösvölgy, Óbuda térségéből a belvárosba utazóknak ugyancsak a 4-es, 6-os villamost, Pasarét térségéből, valamint az Astoria csomópont környezetéből Budára utazóknak pedig az 5-ös autóbuszt javasolja.

Úgy folytatták: Budáról a 3-as metróhoz igyekezve ugyancsak a 4-es, 6-os villamost érdemes használni Nyugati pályaudvari átszállással, a vonattal utazóknak pedig Kelenföld vasútállomási átszállással a 4-es metrót.

A BKK tudatta azt is, hogy szeptember 14-én az utolsó 11-es autóbusz a Batthyány tértől és a 21-es autóbusz a Széll Kálmán tértől később indul.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán