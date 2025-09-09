Változik az M2-es metró közlekedése most hétvégén

Azt írták,
a 2-es metró péntek este 21 órától vasárnapig az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik. A Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, valamint Pest és Buda között közlekedők gyorsabb eljutása érdekében a 4-es, 6-os villamos sűrűbben jár
– tették hozzá.
Jelezték, hogy az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik, és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is. A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton, amely a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el.
A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok.
A BKK a Széll Kálmán térre utazóknak a sűrítve közlekedő 4-es, 6-os villamos igénybevételét javasolja a Blaha Lujza téren történő átszállással.
Hűvösvölgy, Óbuda térségéből a belvárosba utazóknak ugyancsak a 4-es, 6-os villamost, Pasarét térségéből, valamint az Astoria csomópont környezetéből Budára utazóknak pedig az 5-ös autóbuszt javasolja.
Úgy folytatták: Budáról a 3-as metróhoz igyekezve ugyancsak a 4-es, 6-os villamost érdemes használni Nyugati pályaudvari átszállással, a vonattal utazóknak pedig Kelenföld vasútállomási átszállással a 4-es metrót.
A BKK tudatta azt is, hogy szeptember 14-én az utolsó 11-es autóbusz a Batthyány tértől és a 21-es autóbusz a Széll Kálmán tértől később indul.
Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán
Képes háborút kirobbantani egyetlen vízerőmű? - Hamarosan kiderül
Átadták Afrika legnagyobb gátját, Egyiptom kiakadt.
Elsötétült az Elvira, az Emma vette át a helyét
Bezárta a MÁV a régi menetrendes weboldalt.
Mélyebb a német autóipar válsága, mint eddig gondoltuk, és ez még csak a kezdet
Munkahelyek tízezrei forognak kockán.
Rosszabbul néz ki Amerika, mint hittük
Frissültek a munkaerőpiaci adatok.
Nagy izgalmak jöhetnek ennél a magyar részvénynél
Most érdemes figyelni.
Közel 20 milliárd dolláros AI-megállapodás, máris elszállt egy részvény árfolyama
Nagy üzlet született.
Indulhat Magyarország egyik legfontosabb beruházása
Fontos bejelentés jött.
Nyélbe ütötték a hatalmas bizniszt: átveszi az olajpénzeket a pénzügyi óriás
A dolgozók nyugdíjára tették félre.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.