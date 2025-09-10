  • Megjelenítés
Annyira botrányosan viselkednek Horvátországban a turisták, hogy szigorítanák az alkoholeladást
Gazdaság

Annyira botrányosan viselkednek Horvátországban a turisták, hogy szigorítanák az alkoholeladást

Portfolio
A horvát gazdasági minisztérium a kereskedelmi törvény módosítását készíti elő, amely szigorúbb szabályokat vezetne be az alkoholértékesítésre 2026-tól. A tervezett változtatások célja a turistaközpontokban egyre gyakoribb részeg viselkedés visszaszorítása  - írta meg a Croatia Week.

Az RTL Danas beszámolója szerint a módosítások nagyobb ellenőrzési jogkört adnának a helyi hatóságoknak az alkoholárusítás idejének és helyének szabályozására. A javaslat a lakosok és városi tisztviselők ismétlődő panaszai nyomán született, akik a rendbontó, gyakran ittas fiatal turisták miatt aggódnak olyan népszerű helyeken, mint Split és Zadar.

Zadar fő sétálóutcáján, a Kalelargán jelenleg hét üzlet árusít alkoholt, köztük hűtött sört, mindössze néhány száz méteren belül. Hasonló a helyzet más tengerparti városokban is, ahol az

üzletekben olcsón vásárolt alkohol táplálja az éjszakai utcai italozást.

Több európai ország már alkalmaz hasonló korlátozásokat. A horvát döntéshozók a hideg italok értékesítésének korlátozását fontolgatják a turisztikai övezetekben, a trafikokban és benzinkutakon történő árusítás betiltását, vagy időalapú korlátozások bevezetését.

Zadar és Split polgármestere támogatja

Zadar polgármestere, Šime Erlić támogatja, hogy a városok szabályozhassák az alkoholértékesítést, szerinte ez összhangba hozná Horvátországot a nyugat-európai gyakorlattal és segítene helyreállítani a rendet. Split polgármestere, Tomislav Šuta egyetért ezzel, kiemelve, hogy a részeg turistákkal kapcsolatos problémák egész nyáron láthatóak voltak, és az új szabályok mind a lakosok, mind a vendéglátóipari vállalkozások számára előnyösek lennének.

Nem mindenki örül

Míg a Horvát Munkáltatók Szövetsége egyelőre tartózkodik a véleménynyilvánítástól, a zadari Kereskedők Szövetsége figyelmeztetett, hogy a kisebb üzleteket érintené leginkább hátrányosan a szigorítás.

A hűtött sör értékesítése a kisüzletek forgalmának 30-40 százalékát teszi ki

- mondta Zoran Paleka, a szövetség elnöke. Szerinte a korlátozások a nagy szupermarketláncokhoz terelnék a vásárlókat, miközben a kis üzletek bezárásra kényszerülnének.

A gazdasági minisztérium hangsúlyozta, hogy minden lehetőség továbbra is vita tárgyát képezi, és a jogszabálytervezetet nyilvános konzultációra bocsátják, mielőtt véglegesítenék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
img1_Pic 2
Gazdaság
Váratlan helyről kap korrupcióellenes tanácsokat Magyarország
Pénzcentrum
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility