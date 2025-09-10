Annyira botrányosan viselkednek Horvátországban a turisták, hogy szigorítanák az alkoholeladást

Az RTL Danas beszámolója szerint a módosítások nagyobb ellenőrzési jogkört adnának a helyi hatóságoknak az alkoholárusítás idejének és helyének szabályozására. A javaslat a lakosok és városi tisztviselők ismétlődő panaszai nyomán született, akik a rendbontó, gyakran ittas fiatal turisták miatt aggódnak olyan népszerű helyeken, mint Split és Zadar.

Zadar fő sétálóutcáján, a Kalelargán jelenleg hét üzlet árusít alkoholt, köztük hűtött sört, mindössze néhány száz méteren belül. Hasonló a helyzet más tengerparti városokban is, ahol az

üzletekben olcsón vásárolt alkohol táplálja az éjszakai utcai italozást.

Több európai ország már alkalmaz hasonló korlátozásokat. A horvát döntéshozók a hideg italok értékesítésének korlátozását fontolgatják a turisztikai övezetekben, a trafikokban és benzinkutakon történő árusítás betiltását, vagy időalapú korlátozások bevezetését.

Zadar és Split polgármestere támogatja

Zadar polgármestere, Šime Erlić támogatja, hogy a városok szabályozhassák az alkoholértékesítést, szerinte ez összhangba hozná Horvátországot a nyugat-európai gyakorlattal és segítene helyreállítani a rendet. Split polgármestere, Tomislav Šuta egyetért ezzel, kiemelve, hogy a részeg turistákkal kapcsolatos problémák egész nyáron láthatóak voltak, és az új szabályok mind a lakosok, mind a vendéglátóipari vállalkozások számára előnyösek lennének.

Nem mindenki örül

Míg a Horvát Munkáltatók Szövetsége egyelőre tartózkodik a véleménynyilvánítástól, a zadari Kereskedők Szövetsége figyelmeztetett, hogy a kisebb üzleteket érintené leginkább hátrányosan a szigorítás.

A hűtött sör értékesítése a kisüzletek forgalmának 30-40 százalékát teszi ki

- mondta Zoran Paleka, a szövetség elnöke. Szerinte a korlátozások a nagy szupermarketláncokhoz terelnék a vásárlókat, miközben a kis üzletek bezárásra kényszerülnének.

A gazdasági minisztérium hangsúlyozta, hogy minden lehetőség továbbra is vita tárgyát képezi, és a jogszabálytervezetet nyilvános konzultációra bocsátják, mielőtt véglegesítenék.

