Az M1 felújítása jelentősen érinti a Biatorbágy-Páty térségében élőket

Az M1 autópálya bővítésének főpályát érintő munkálatai 2025. szeptember 1-jén kezdődtek meg, ami komoly hatással van a Biatorbágy-Páty térségében közlekedőkre. A korlátozások több szakaszt is érintenek, amelyekről részletes tájékoztatást adtak a hatóságok.
A Torbágyi úton (81106 számú Biatorbágy-Páty bekötő út) található alagút (M1 híd) várhatóan 2025 októberétől egy évig lesz lezárva. Az első hat hónapban teljes útlezárásra kell számítani, majd ezt követően további hat hónapon keresztül jelzőlámpás forgalomirányítás mellett egy sávon haladhat a forgalom. A tervezett zárás kezdete 2025. október 20.
Az alagút teljes lezárása idején a Kerekdombi út és Szent József út (1134 számú M1-Páty összekötő utak) végig járhatók lesznek, így Biatorbágy és Páty között továbbra is biztosított lesz a közlekedés. Az 1134 számú M1-Páty összekötő útról elérhető marad az M1-es autópálya, ahonnan mind a 81106 számú Biatorbágy-Páty bekötő út, mind közvetlenül Biatorbágy is megközelíthető.
A Biatorbágy csomópont (10478 számú) felhajtóágát 2025. szeptember 8-án lezárták. A kerülő útvonalak között szerepel az 1-es út, valamint az 1-es útról a főváros felé érkezők és a Páty felől érkezők a Sasfészek-tói pihenőhelyen tudnak felhajtani az M1-re. Emellett az M1-M0 csomópontnál is lehetséges a felhajtás az autópályára.
A Biatorbágy csomópont és a Sasfészek-tó csomópont felhajtóágai nem lesznek egy időben lezárva.
A Biatorbágy csomópont végleges felhajtóága várhatóan 2026 második felében készül el, míg a Sasfészek-tó csomópont felhajtó ágának lezárása a tervek szerint csak 2027-ben várható.
A biatorbágyi kerékpárút kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az nem része az MKIF Zrt. és a Magyar Állam által kötött Koncessziós Szerződésnek, hanem az önkormányzat különálló projektje, ezért nem szerepel az M1 bővítésben érintett Torbágyi úti alagút átépítésében. A szakasz azonban kerékpárral is használható lesz a jövőben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Durván elszálltak a horvát árak
Az euróbevezetés is közrejátszhatott ebben.
Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban
Állandósulni látszik a politikai- és adósságválság.
Egy külföldi hírszerzés tett keresztbe Izrael nagy terveinek: így menekülhetett meg a Hamász vezetősége Katarban
Nyomon követték az eseményeket.
Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
Felelős egyelőre nincs.
Drasztikus lépést jelentett be a Wizz Air
Felszámolják a fontos bázist.
Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra
Besegített egy másik NATO-tagállam is.
Történelmi ítélet született: eurómilliárdokat zúdíthatnak a gázra és az atomra
Jöhetnek a befektetők.
Nukleáris repülőgép-hordozóval robbanna be a világ tengeri nagyhatalmai közé Kína ősi riválisa
Lefaragna a komoly lemaradásból.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.