Az M1 felújítása jelentősen érinti a Biatorbágy-Páty térségében élőket
Az M1 autópálya bővítési munkálatai jelentős forgalmi változásokat hoznak Biatorbágy és Páty térségében. A 2025 szeptemberében kezdődött munkálatok miatt több útszakasz és felhajtó időszakos lezárására kell számítani a következő években - írta meg a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt..

Az M1 autópálya bővítésének főpályát érintő munkálatai 2025. szeptember 1-jén kezdődtek meg, ami komoly hatással van a Biatorbágy-Páty térségében közlekedőkre. A korlátozások több szakaszt is érintenek, amelyekről részletes tájékoztatást adtak a hatóságok.

A Torbágyi úton (81106 számú Biatorbágy-Páty bekötő út) található alagút (M1 híd) várhatóan 2025 októberétől egy évig lesz lezárva. Az első hat hónapban teljes útlezárásra kell számítani, majd ezt követően további hat hónapon keresztül jelzőlámpás forgalomirányítás mellett egy sávon haladhat a forgalom. A tervezett zárás kezdete 2025. október 20.

Az alagút teljes lezárása idején a Kerekdombi út és Szent József út (1134 számú M1-Páty összekötő utak) végig járhatók lesznek, így Biatorbágy és Páty között továbbra is biztosított lesz a közlekedés. Az 1134 számú M1-Páty összekötő útról elérhető marad az M1-es autópálya, ahonnan mind a 81106 számú Biatorbágy-Páty bekötő út, mind közvetlenül Biatorbágy is megközelíthető.

A Biatorbágy csomópont (10478 számú) felhajtóágát 2025. szeptember 8-án lezárták. A kerülő útvonalak között szerepel az 1-es út, valamint az 1-es útról a főváros felé érkezők és a Páty felől érkezők a Sasfészek-tói pihenőhelyen tudnak felhajtani az M1-re. Emellett az M1-M0 csomópontnál is lehetséges a felhajtás az autópályára.

A Biatorbágy csomópont és a Sasfészek-tó csomópont felhajtóágai nem lesznek egy időben lezárva.

A Biatorbágy csomópont végleges felhajtóága várhatóan 2026 második felében készül el, míg a Sasfészek-tó csomópont felhajtó ágának lezárása a tervek szerint csak 2027-ben várható.

A biatorbágyi kerékpárút kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az nem része az MKIF Zrt. és a Magyar Állam által kötött Koncessziós Szerződésnek, hanem az önkormányzat különálló projektje, ezért nem szerepel az M1 bővítésben érintett Torbágyi úti alagút átépítésében. A szakasz azonban kerékpárral is használható lesz a jövőben.

