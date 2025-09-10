Brutális kirúgási hullám zajlik Európában

Bosch – A német autóalkatrész-gyártó 2029-ig akár 1 100 munkahelyet megszüntet, mivel az értékesítések visszaesnek a gyorsan romló autópiaci helyzet közepette – közölte a cég egyik vezetője július 22-én.

Daimler Truck – A teherautó-gyártó augusztus 1-jén megerősítette a sajtóértesüléseket, hogy 2 000 munkahelyet szüntet meg amerikai és mexikói üzemeiben, az előzőleg Németországban bejelentett 5 000 fős leépítésen felül.

Stellantis – Az autógyártó kiterjesztette olaszországi önkéntes leépítési programját, így a 2025-re tervezett munkaerő-csökkentés összesen közel 2 500 fő lesz – közölte a cég június 10-én.

Volkswagen – A német autógyártó pénzügyi igazgatója április 30-án közölte, hogy 2023 végi költségcsökkentési programja óta mintegy 7 000 fővel csökkentette a németországi dolgozói létszámot.

Volvo – A svéd teherautó-gyártó szóvivője áprilisban közölte, hogy három amerikai üzemében akár 800 dolgozót bocsát el a következő három hónapban.