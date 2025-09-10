Brutális kirúgási hullám zajlik Európában

Autóipar
-
Bosch – A német autóalkatrész-gyártó 2029-ig akár 1 100 munkahelyet megszüntet, mivel az értékesítések visszaesnek a gyorsan romló autópiaci helyzet közepette – közölte a cég egyik vezetője július 22-én.
-
Daimler Truck – A teherautó-gyártó augusztus 1-jén megerősítette a sajtóértesüléseket, hogy 2 000 munkahelyet szüntet meg amerikai és mexikói üzemeiben, az előzőleg Németországban bejelentett 5 000 fős leépítésen felül.
-
Stellantis – Az autógyártó kiterjesztette olaszországi önkéntes leépítési programját, így a 2025-re tervezett munkaerő-csökkentés összesen közel 2 500 fő lesz – közölte a cég június 10-én.
-
Volkswagen – A német autógyártó pénzügyi igazgatója április 30-án közölte, hogy 2023 végi költségcsökkentési programja óta mintegy 7 000 fővel csökkentette a németországi dolgozói létszámot.
-
Volvo – A svéd teherautó-gyártó szóvivője áprilisban közölte, hogy három amerikai üzemében akár 800 dolgozót bocsát el a következő három hónapban.
-
Volvo Cars – A svéd autógyártó 3 000 – többségében irodai – munkahelyet számol fel szélesebb körű átszervezés részeként, mivel magas költségekkel, az elektromos járművek iránti kereslet lassulásával és a kereskedelmi vámok körüli bizonytalansággal küzd – közölte május 26-án.
Május 7-én a Volvo Cars emellett bejelentette, hogy dél-karolinai gyárában 5%-kal csökkenti a munkaerőt a piaci körülmények és a kereskedelempolitika változása miatt.
Bankok
-
Commerzbank – A német bank május 14-én közölte, hogy a munkavállalói tanáccsal kötött megállapodás alapján 2028-ig mintegy 3 900 munkahelyet szüntet meg, a nyereségi célkitűzések elérését szolgáló stratégia részeként.
-
HSBC – A bank május 14-én közölte, hogy franciaországi önkéntes leépítési programjával 348 munkahelyet szüntet meg, ami az ottani munkaerő kb. 10%-át érinti.
-
Lloyds – A brit bank kb. 1 500 dolgozó elbocsátását fontolgatja a 3 000 fős állományból, akik az értékelés alapján az alsó 5%-ba tartoznak – közölte szeptember 4-én egy forrás a Reutersszel.
-
UBS – Svájc legnagyobb bankja április 1-jén tájékoztatta az olasz szakszervezeteket, hogy 180 munkahelyet számol fel, ami az ottani létszám közel egyharmadát jelenti – derült ki a Reuters által megtekintett dokumentumokból.
Energia
-
OMV – Az osztrák olaj- és gázvállalat 2 000 munkahely megszüntetését tervezi, ami a globális munkaerő egytizenkettedét jelenti – írta a Kurier szeptember 4-én.
-
Uniper – Az állami tulajdonú energiacég július 3-án közölte, hogy 400 munkahelyet, azaz dolgozóinak kb. 5%-át szünteti meg a nehéz piaci környezet miatt.
Ipar
-
STMicroelectronics – A francia–olasz chipgyártó vezérigazgatója június 4-én közölte, hogy a következő három évben 5 000 fő távozik a cégtől, beleértve a 2025-re bejelentett 2 800 leépítést.
-
Syensqo – A belga vegyipari vállalat május 15-én közölte, hogy felgyorsítja az átszervezést, amely mintegy 200 munkahely megszüntetését is magában foglalja, a globális gazdasági zavarok okozta keresleti bizonytalanság miatt.
Média
-
ProSiebenSat.1 – A német médiacsoport 430 teljes munkaidős állást szüntet meg digitális átalakulásának részeként – közölte május 7-én.
-
Reach – A brit Daily Mirror kiadója 321 munkahely megszüntetését tervezi, miközben 135 új pozíciót hoz létre – derült ki a dolgozóknak szeptember 8-án küldött belső feljegyzésből.
Kereskedelem
-
Auchan – A francia kiskereskedelmi lánc 710 munkahely megszüntetését és 25 üzlet bezárását jelentette be Spanyolországban május 8-án.
-
Burberry – A brit luxusmárka 1 700 munkahelyet, vagyis globális munkaerejének kb. egyötödét szünteti meg költségcsökkentés céljából – közölte május 14-én.
-
Just Eat Takeaway – Az ételkiszállító cég német egysége, a Lieferando július 17-én közölte, hogy 2025 végétől 2 000 munkahelyet szüntet meg, optimalizálva szállítási modelljét.
-
LVMH – A Financial Times május 1-jén, egy belső videóra hivatkozva közölte, hogy a luxuscsoport bor- és szeszesital-üzletága, a Moët Hennessy kb. 1 200 munkahelyet szüntet meg.
Egyéb
-
Ericsson – A svéd távközlési berendezésgyártó 100 műszaki dolgozót bocsátott el Kanadában – jelentette a Globe and Mail szeptember 8-án, költségcsökkentésre és munkaerő-konszolidációra hivatkozva.
-
Novo Nordisk – A dán gyógyszergyártó 9 000 munkahely megszüntetését jelentette be világszerte, egy olyan átszervezési program keretében, amely évente 8 milliárd dán korona (1,25 milliárd dollár) megtakarítását célozza – közölte a cég szeptember 10-én.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brutális kirúgási hullám zajlik Európában
Szinte minden iparágban voltak leépítések.
Elkaszálták Donald Trump példa nélküli húzását: egyelőre marad a céltáblára került kormányzó
De még nincs vége a küzdelemnek.
Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi
Most kell nagyon figyelni.
Tombol az Egyesült Államok vezetése – Lehet, hogy most Izrael túl messzire ment?
Egyre több részlet derül ki.
Pillanatok alatt elfogyott a keretösszeg, ezért ideiglenesen befagyasztották a jelentkezést a távhőprogramban
Jedlik Ányos Energetikai Program.
Állami intézmények informatikai rendszerét hackelte meg egy tinédzser
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda intézkedik.
Elképesztő terv született Brüsszelben: a Holdról oldanák meg Európa energiaproblémáit
170 milliárd eurós kincs várhat az űrben: így akarja megmenteni magát Európai Unió.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.