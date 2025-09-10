  • Megjelenítés
FONTOS Provokáció, vagy valami több? – Orosz drónok repültek be Lengyelország légterébe
Brutális kirúgási hullám zajlik Európában
Gazdaság

Brutális kirúgási hullám zajlik Európában

Portfolio
A nehéz gazdasági körülmények, amelyeket Donald Trump amerikai elnök vámjai is súlyosbítanak, valamint a sok termék iránti tartósan gyenge kereslet arra kényszerítette az európai vállalatokat, hogy tavasz óta befagyasszák a munkaerő-felvételt, vagy éppen elbocsátásokat hajtsanak végre, írja a Reuters.

Autóipar

  • Bosch – A német autóalkatrész-gyártó 2029-ig akár 1 100 munkahelyet megszüntet, mivel az értékesítések visszaesnek a gyorsan romló autópiaci helyzet közepette – közölte a cég egyik vezetője július 22-én.

  • Daimler Truck – A teherautó-gyártó augusztus 1-jén megerősítette a sajtóértesüléseket, hogy 2 000 munkahelyet szüntet meg amerikai és mexikói üzemeiben, az előzőleg Németországban bejelentett 5 000 fős leépítésen felül.

  • Stellantis – Az autógyártó kiterjesztette olaszországi önkéntes leépítési programját, így a 2025-re tervezett munkaerő-csökkentés összesen közel 2 500 fő lesz – közölte a cég június 10-én.

  • Volkswagen – A német autógyártó pénzügyi igazgatója április 30-án közölte, hogy 2023 végi költségcsökkentési programja óta mintegy 7 000 fővel csökkentette a németországi dolgozói létszámot.

  • Volvo – A svéd teherautó-gyártó szóvivője áprilisban közölte, hogy három amerikai üzemében akár 800 dolgozót bocsát el a következő három hónapban.

  • Volvo Cars – A svéd autógyártó 3 000 – többségében irodai – munkahelyet számol fel szélesebb körű átszervezés részeként, mivel magas költségekkel, az elektromos járművek iránti kereslet lassulásával és a kereskedelmi vámok körüli bizonytalansággal küzd – közölte május 26-án.
    Május 7-én a Volvo Cars emellett bejelentette, hogy dél-karolinai gyárában 5%-kal csökkenti a munkaerőt a piaci körülmények és a kereskedelempolitika változása miatt.

Bankok

  • Commerzbank – A német bank május 14-én közölte, hogy a munkavállalói tanáccsal kötött megállapodás alapján 2028-ig mintegy 3 900 munkahelyet szüntet meg, a nyereségi célkitűzések elérését szolgáló stratégia részeként.

  • HSBC – A bank május 14-én közölte, hogy franciaországi önkéntes leépítési programjával 348 munkahelyet szüntet meg, ami az ottani munkaerő kb. 10%-át érinti.

  • Lloyds – A brit bank kb. 1 500 dolgozó elbocsátását fontolgatja a 3 000 fős állományból, akik az értékelés alapján az alsó 5%-ba tartoznak – közölte szeptember 4-én egy forrás a Reutersszel.

  • UBS – Svájc legnagyobb bankja április 1-jén tájékoztatta az olasz szakszervezeteket, hogy 180 munkahelyet számol fel, ami az ottani létszám közel egyharmadát jelenti – derült ki a Reuters által megtekintett dokumentumokból.

Energia

  • OMV – Az osztrák olaj- és gázvállalat 2 000 munkahely megszüntetését tervezi, ami a globális munkaerő egytizenkettedét jelenti – írta a Kurier szeptember 4-én.

  • Uniper – Az állami tulajdonú energiacég július 3-án közölte, hogy 400 munkahelyet, azaz dolgozóinak kb. 5%-át szünteti meg a nehéz piaci környezet miatt.

Ipar

  • STMicroelectronics – A francia–olasz chipgyártó vezérigazgatója június 4-én közölte, hogy a következő három évben 5 000 fő távozik a cégtől, beleértve a 2025-re bejelentett 2 800 leépítést.

  • Syensqo – A belga vegyipari vállalat május 15-én közölte, hogy felgyorsítja az átszervezést, amely mintegy 200 munkahely megszüntetését is magában foglalja, a globális gazdasági zavarok okozta keresleti bizonytalanság miatt.

Média

  • ProSiebenSat.1 – A német médiacsoport 430 teljes munkaidős állást szüntet meg digitális átalakulásának részeként – közölte május 7-én.

  • Reach – A brit Daily Mirror kiadója 321 munkahely megszüntetését tervezi, miközben 135 új pozíciót hoz létre – derült ki a dolgozóknak szeptember 8-án küldött belső feljegyzésből.

Kereskedelem

  • Auchan – A francia kiskereskedelmi lánc 710 munkahely megszüntetését és 25 üzlet bezárását jelentette be Spanyolországban május 8-án.

  • Burberry – A brit luxusmárka 1 700 munkahelyet, vagyis globális munkaerejének kb. egyötödét szünteti meg költségcsökkentés céljából – közölte május 14-én.

  • Just Eat Takeaway – Az ételkiszállító cég német egysége, a Lieferando július 17-én közölte, hogy 2025 végétől 2 000 munkahelyet szüntet meg, optimalizálva szállítási modelljét.

  • LVMH – A Financial Times május 1-jén, egy belső videóra hivatkozva közölte, hogy a luxuscsoport bor- és szeszesital-üzletága, a Moët Hennessy kb. 1 200 munkahelyet szüntet meg.

Egyéb

  • Ericsson – A svéd távközlési berendezésgyártó 100 műszaki dolgozót bocsátott el Kanadában – jelentette a Globe and Mail szeptember 8-án, költségcsökkentésre és munkaerő-konszolidációra hivatkozva.

  • Novo Nordisk – A dán gyógyszergyártó 9 000 munkahely megszüntetését jelentette be világszerte, egy olyan átszervezési program keretében, amely évente 8 milliárd dán korona (1,25 milliárd dollár) megtakarítását célozza – közölte a cég szeptember 10-én.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

