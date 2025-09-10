  • Megjelenítés
Csótányinvázió okoz riadalmat Japánban
Csótányinvázió okoz riadalmat Japánban

Japánban egyre nagyobb problémát okoz az amerikai csótány terjedése, amely különösen a vendéglátóiparban jelent kihívást. Egy kyotói ramen étteremben talált csótány ráirányította a figyelmet erre a nehezen irtható fajra - számolt be a South China Morning Post.

Az amerikai csótány, amely nagyobb méretű és egy halvány csíkkal rendelkezik a hátán, korábban főként Okinawán és Dél-Japánban volt jelen, de mostanra szélesebb körben elterjedt. A kártevőirtó szakemberek szerint

ez a faj sokkal nehezebben irtható, mint kisebb rokonai.

A Tenkaippin ramen étteremláncot különösen érzékenyen érintette a probléma. A tulajdonos Tenchi Foods két kyotói üzletét bezárta, és országszerte elrendelte az összes éttermük alapos ellenőrzését, miután egy vendég egy döglött csótányt talált a ramen tálban. Bár a városi egészségügyi hatóságok nem találtak jelentős higiéniai problémákat, az esetet széles körben kritizálták, különösen mert a cég csak 10 nappal később jelentette be nyilvánosan.

A Tenkaippin esete nem egyedülálló

Márciusban a Sukiya Co. japán marhahúsos tálakat kínáló étteremüzemeltető közel 2000 üzletét függesztette fel országszerte, miután csótányt és patkányt találtak két különböző, vendégeknek felszolgált ételben.

Masaya Adachi, a tokiói 808 City kártevőirtó cég elnöke szerint az amerikai csótányok magányosan élnek, de magasabb szaporodási képességük miatt nagy rajokban mozognak. Különösen kedvelik az éttermekkel teli épületeket, ahol

a mosogatógépek meleg vize betonvíztartályokba folyik a pincében, ideális nedves környezetet teremtve a szaporodásukhoz.

A hagyományos rovarirtó szerek és kereskedelmi forgalomban kapható füstölőszerek hatástalannak bizonyultak az amerikai csótányokkal szemben. Adachi szerint a rovarirtó permetezése stimulálja a rejtőzködő csótányokat, ami tömeges menekülésükhöz vezet, akár a mennyezetről is "csótányesőt" okozva.

Adachi cége szerint a legjobb megközelítés a hosszan tartó rovarirtó szerek permetezése a falakra, padlóra és más területekre, ahol a csótányok mozognak. Idővel a méreg rátapad a testükre és lassan elpusztítja őket. Egy tokiói étteremben végzett sikeres irtás során egyetlen éjszaka alatt több mint 150 elpusztult amerikai csótányt találtak a padlón.

A címlapkép illusztráció.

