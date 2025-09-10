Durván elszálltak a horvát árak

2022 őszén, amikor Horvátországban még kunában fizettek, 100 kuna (körülbelül 13,33 euró) elegendő volt hét alapvető háztartási termék megvásárlásához. 2025 szeptemberére ugyanez a kosár már 19,90 euróba kerül – ez közel 50 százalékos áremelkedést jelent, derül ki az Index.hr kosártesztjéből.

A tesztben szereplő termékek között vöröshagyma, pulykahús, paradicsompüré, rizs, joghurt, WC-papír és sampon szerepelt. Bár a horvát kormány egyes termékek, például a rizs és a paradicsompüré árát maximálta, a listán szereplő termékek egyikének ára sem maradt a korábbi szinten.

A legnagyobb áremelkedést a sampon esetében tapasztalták. 2022-ben ez a termék 11,99 kunába (1,59 euró) került, ma ugyanez a termék 3,89 euróba kerül, ami

közel két és félszeres növekedést jelent.

Összességében a kosár ára 13,33 euróról 19,90 euróra emelkedett – ez 49,4 százalékos növekedés. Összehasonlításképpen, a horvát nettó mediánbérek 2022 ősze és 2025 júniusa között körülbelül 43 százalékkal nőttek a Horvát Statisztikai Hivatal adatai szerint. Bár a bérek emelkedtek, az alapvető termékek ára még gyorsabban nőtt, ami azt jelenti, hogy sok háztartás érzi a pénzügyi nyomást az alapvető termékek vásárlásakor.

Az árak emelkedése Magyarországon is komoly problémát jelent, legutóbb itt írtunk erről:

