Egymillió forintos bírság fenyegeti a vállalkozásokat: a NAV bejelentette a szigorítást
Gazdaság

MTI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 15-ig adott határidőt a számlaadat-szolgáltatóknak, hogy alkalmazkodjanak a tavasszal meghirdetett új szabályokhoz - közölte a NAV.

A változások értelmében bizonyos hibatípusoknál, a korábbi gyakorlattól eltérően, a felhasználó nem egyszerűen figyelemfelhívó - warning - üzenetet kap, hanem error üzenetet, ami a számlaadat-szolgáltatás sikertelenségét is jelenti,

azaz, a NAV nem fogadja be az adatokat.

A számlaadat-szolgáltatás az egyik leglényegesebb adókötelezettség, megszegése esetén akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak az érintettek - írták.

Az adóhivatal a könnyebb átállás érdekében tesztelési lehetőséget biztosít, így a vállalkozások és fejlesztők kockázatmentesen kipróbálhatják, hogyan működnek az új szabályok a gyakorlatban.

Az intézkedés célja az volt, hogy tovább tisztuljanak a számlaadatok, csökkenjen bizonyos hibatípusok előfordulása. A pontosabb adatok révén ugyanis egyértelműen csökkenhet az adategyeztetési eljárások száma, és hatékonyabbá válhat a NAV eÁFA szolgáltatása is - hangsúlyozták.

A NAV a fejlesztők és adózók visszajelzései alapján - figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat - a tavasz óta pontosította a paramétereket.

Az adózók és szoftverfejlesztők együttműködésének köszönhetően már az átállás hírére is tisztultak az adatok. Míg 2025. januárjában 1,2 millió számla nem teljesítette az elvárásokat, júliusban már csak 75 ezer ilyen hiba volt - tették hozzá.

A NAV ingyenes alkalmazása, az Online Számlázó felkészült a változásokra, az azt használókat nem érintik a változások.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

