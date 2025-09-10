Egymillió forintos bírság fenyegeti a vállalkozásokat: a NAV bejelentette a szigorítást

A változások értelmében bizonyos hibatípusoknál, a korábbi gyakorlattól eltérően, a felhasználó nem egyszerűen figyelemfelhívó - warning - üzenetet kap, hanem error üzenetet, ami a számlaadat-szolgáltatás sikertelenségét is jelenti,
azaz, a NAV nem fogadja be az adatokat.
A számlaadat-szolgáltatás az egyik leglényegesebb adókötelezettség, megszegése esetén akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak az érintettek - írták.
Az adóhivatal a könnyebb átállás érdekében tesztelési lehetőséget biztosít, így a vállalkozások és fejlesztők kockázatmentesen kipróbálhatják, hogyan működnek az új szabályok a gyakorlatban.
Az intézkedés célja az volt, hogy tovább tisztuljanak a számlaadatok, csökkenjen bizonyos hibatípusok előfordulása. A pontosabb adatok révén ugyanis egyértelműen csökkenhet az adategyeztetési eljárások száma, és hatékonyabbá válhat a NAV eÁFA szolgáltatása is - hangsúlyozták.
A NAV a fejlesztők és adózók visszajelzései alapján - figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat - a tavasz óta pontosította a paramétereket.
Az adózók és szoftverfejlesztők együttműködésének köszönhetően már az átállás hírére is tisztultak az adatok. Míg 2025. januárjában 1,2 millió számla nem teljesítette az elvárásokat, júliusban már csak 75 ezer ilyen hiba volt - tették hozzá.
A NAV ingyenes alkalmazása, az Online Számlázó felkészült a változásokra, az azt használókat nem érintik a változások.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Durván elszálltak a horvát árak
Az euróbevezetés is közrejátszhatott ebben.
Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban
Állandósulni látszik a politikai- és adósságválság.
Egy külföldi hírszerzés tett keresztbe Izrael nagy terveinek: így menekülhetett meg a Hamász vezetősége Katarban
Nyomon követték az eseményeket.
Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
Felelős egyelőre nincs.
Drasztikus lépést jelentett be a Wizz Air
Felszámolják a fontos bázist.
Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra
Besegített egy másik NATO-tagállam is.
Történelmi ítélet született: eurómilliárdokat zúdíthatnak a gázra és az atomra
Jöhetnek a befektetők.
Nukleáris repülőgép-hordozóval robbanna be a világ tengeri nagyhatalmai közé Kína ősi riválisa
Lefaragna a komoly lemaradásból.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.