Elárasztják Budapest környékét traffipaxokkal, 18 új helyen fognak mérni

Újabb fix sebességmérő dobozokat telepítenek a budapesti agglomerációban. Dunaharaszti, Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmiklós és Taksony településeken összesen 18 helyszínen jelennek meg a Trafiboxok a közeljövőben - közölte a vezess.hu.

Tovább bővül a hazai közúti sebességmérő hálózat, ezúttal

a főváros környéki településeken telepítenek új Trafiboxokat.

A fix elhelyezésű mérődobozok rendszere változatlan elven működik: a dobozok helye állandó, azonban a bennük elhelyezett sebességmérő készülékeket rendszeresen cserélik a különböző helyszínek között.

A fejlesztés keretében Szigetszentmiklós területén hat, Dunaharasztiban öt, Szigethalmon három, míg Halásztelken és Taksonyban két-két helyszínen létesítenek új mérőpontokat. A beruházás Dunaharaszti kezdeményezésére valósul meg, amely pályázat útján nyerte el a maximálisan igényelhető 250 millió forintos támogatási összeget.

A mostani bővítéssel tovább növekszik az országban működő Trafiboxok száma, amely már meghaladja a kétszázat, és számuk folyamatosan emelkedik.

