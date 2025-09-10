  • Megjelenítés
Érkeznek a kormány legfontosabb bejelentései
Érkeznek a kormány legfontosabb bejelentései

Kormányinfót tart csütörtök délelőtt 10 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A tájékoztató megtartását Gulyás Gergely jelentette be a Facebookon.

A következő témák lehetnek napirenden

  • Az orosz drónok lengyelországi lelövése.
  • A magyar-ukrán viszony.
  • Az Otthon Start indulása.
  • A nyugdíjasok utalványának hatásai a kiskereskedelemben.
  • A főváros pénzügyi helyzete.
  • A magyar energiabiztonság.
  • Ursula von der Leyen évértékelője.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

