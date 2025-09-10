  • Megjelenítés
Fellendülhet az olasz gyártószektor
Fellendülhet az olasz gyártószektor

Az olasz ipari termelés júliusban 0,4%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, ami a hosszú ideje küzdő gyártószektor fellendülésének újabb jele.

A Reuters által megkérdezett 14 elemző 0,1%-os csökkenést jósolt, így az adat pozitív meglepetést jelentett. Ez már a második egymást követő kedvező eredmény, miután júniusban is 0,2%-os havi növekedést regisztráltak a várt 0,1%-os visszaesés helyett.

Az ISTAT nemzeti statisztikai hivatal közlése szerint a munkanapokkal kiigazított, éves összehasonlításban az ipari termelés 0,9%-kal nőtt júliusban, míg júniusban 0,7%-os csökkenést mértek a korábban jelentett 0,9%-os visszaesés helyett.

A Confcommercio kiskereskedelmi szövetség szerint az ipari szektor "életjeleket mutat", és kiemelte, hogy a júliusi növekedés az energia kivételével minden főbb iparágra kiterjedt. A Prometeia kutatóintézet jelentésében úgy fogalmazott:

Erősödnek a jelek, hogy a visszaesés véget ért.

A fellendülés reményét erősíti az a korábbi PMI felmérés is, amely szerint az olasz gyártószektor augusztusban 16 hónapnyi zsugorodás után ismét növekedésnek indult.

Az ipari termelés növekedése ellenére az euróövezet harmadik legnagyobb gazdaságának kilátásai továbbra is bizonytalanok, miután a GDP 0,1%-kal csökkent a második negyedévben az előző három hónaphoz képest.

Trader

