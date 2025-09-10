Forradalmi technológia érkezik a BMW új modelljében

A Qualcomm és a BMW nemrég jelentette be közös fejlesztésű vezetéstámogató rendszerüket, a Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System-et. Ez a technológia kéz nélküli vezetést és sávváltást tesz lehetővé bizonyos utakon, bár nem biztosít teljes önvezető képességet.
A rendszer először az új BMW iX3 modellben debütál, és a tervek szerint 2026-ra már 100 országban lesz elérhető. Cristiano Amon, a Qualcomm vezérigazgatója a CNBC-nek adott keddi interjújában elmondta, hogy a technológiát más autógyártók számára is licencelhetővé tették.
"Mindenki erre a pillanatra várt, beleértve saját magunkat is, mert az emberek látni akarták, hogyan teljesít az utcán" - nyilatkozta Amon, hozzátéve, hogy a BMW iX3 60 országban indul az automatizált vezetési technológiával. Ez lehetővé teszi a rendszer demonstrálását.
A vezérigazgató szerint ahogy az autógyártók látják majd a technológia teljesítményét és versenyképességét, az dominóhatást indíthat el, és más gyártók is érdeklődni fognak a rendszer iránt. Amon elmondta, hogy már "jelentős előrelépést" értek el a tárgyalásokban más autógyártókkal, de még nem állnak készen új partnerségek bejelentésére.
A Qualcomm legnagyobb bevételi forrása jelenleg a Samsung és Xiaomi okostelefonjaiban használt chipek, de Amon igyekszik diverzifikálni a vállalatot új területek felé, beleértve a PC-chipeket, adatközponti félvezetőket és az autóipart. Az autóipari üzletág a júniusi negyedévben közel 1 milliárd dolláros bevételt hozott, és 21%-os éves növekedést mutatott. A vállalat korábban jelezte, hogy a 2029-es pénzügyi évre 8 milliárd dollárra kívánja növelni autóipari bevételeit.
A Qualcomm különböző autóipari technológiákat fejleszt, chipjeik képesek fedélzeti szórakoztató rendszerek működtetésére, és nemrég a Google Cloud-dal kötöttek partnerséget, amely lehetővé teszi az autógyártók számára saját digitális asszisztensek létrehozását.
A Qualcomm egy teljes, szoftver által vezérelt ökoszisztémát épít
- mondta Murtuza Ali, a Counterpoint Research vezető elemzője a CNBC-nek. "A lényeg, hogy teljesen integrált megoldást kínálnak az autonóm vezetéshez, ami korábban hiányzott a portfóliójukból."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
