Forradalmi technológia érkezik a BMW új modelljében

A Qualcomm és a BMW nemrég jelentette be közös fejlesztésű vezetéstámogató rendszerüket, a Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System-et. Ez a technológia kéz nélküli vezetést és sávváltást tesz lehetővé bizonyos utakon, bár nem biztosít teljes önvezető képességet.

A rendszer először az új BMW iX3 modellben debütál, és a tervek szerint 2026-ra már 100 országban lesz elérhető. Cristiano Amon, a Qualcomm vezérigazgatója a CNBC-nek adott keddi interjújában elmondta, hogy a technológiát más autógyártók számára is licencelhetővé tették.

"Mindenki erre a pillanatra várt, beleértve saját magunkat is, mert az emberek látni akarták, hogyan teljesít az utcán" - nyilatkozta Amon, hozzátéve, hogy a BMW iX3 60 országban indul az automatizált vezetési technológiával. Ez lehetővé teszi a rendszer demonstrálását.

A vezérigazgató szerint ahogy az autógyártók látják majd a technológia teljesítményét és versenyképességét, az dominóhatást indíthat el, és más gyártók is érdeklődni fognak a rendszer iránt. Amon elmondta, hogy már "jelentős előrelépést" értek el a tárgyalásokban más autógyártókkal, de még nem állnak készen új partnerségek bejelentésére.

A Qualcomm legnagyobb bevételi forrása jelenleg a Samsung és Xiaomi okostelefonjaiban használt chipek, de Amon igyekszik diverzifikálni a vállalatot új területek felé, beleértve a PC-chipeket, adatközponti félvezetőket és az autóipart. Az autóipari üzletág a júniusi negyedévben közel 1 milliárd dolláros bevételt hozott, és 21%-os éves növekedést mutatott. A vállalat korábban jelezte, hogy a 2029-es pénzügyi évre 8 milliárd dollárra kívánja növelni autóipari bevételeit.

A Qualcomm különböző autóipari technológiákat fejleszt, chipjeik képesek fedélzeti szórakoztató rendszerek működtetésére, és nemrég a Google Cloud-dal kötöttek partnerséget, amely lehetővé teszi az autógyártók számára saját digitális asszisztensek létrehozását.

A Qualcomm egy teljes, szoftver által vezérelt ökoszisztémát épít

- mondta Murtuza Ali, a Counterpoint Research vezető elemzője a CNBC-nek. "A lényeg, hogy teljesen integrált megoldást kínálnak az autonóm vezetéshez, ami korábban hiányzott a portfóliójukból."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images