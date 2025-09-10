Heteken belül változás jön a magyar egészségügyben: vásárlásba kezdett az állam

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 976 millió forintért vásárolta meg az Affidea 16 képalkotó diagnosztikai berendezését - derül ki az európai uniós közbeszerzési értesítőből, amelyre az mfor.hu hívta fel a figyelmet szerdai cikkében. A berendezéseket hat állami egészségügyi intézmény veszi át, köztük az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház és a Budapesti Szent Margit Kórház.
A kormány két évvel ezelőtt hozott döntése értelmében
2025 novemberétől kizárólag állami, egyházi vagy önkormányzati fenntartású intézmények végezhetnek közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat.
Ez gyökeres változást jelent a hazai egészségügyi rendszerben, hiszen korábban a képalkotó vizsgálatok egyharmadát magáncégek végezték.
Az érintett szolgáltatók között található az Affidea Magyarország mellett a Mediworld, a HUNIKO, a Raditec, a Pécsi Diagnosztikai Központ és az Absolute Med., valamint több kisebb magáncég is. A Huniko Kft. ügyvezetője, Gyarmati János a lapnak megerősítette: "hasonló folyamat zajlik minden érintett magánszolgáltatónál".
A Raditec Kft. közölte, hogy a jogszabályváltozás érinti működésüket, de jövőbeli stratégiájukat a tulajdonosokkal közösen alakítják ki, amelyről a tárgyalások lezárultával tájékoztatják az érintetteket.
Jelenleg a magánegészségügyben végzett MR-vizsgálatok ára Budapesten kontrasztanyag nélkül 39.500-58.000 forint között, kontrasztanyaggal 85.900-109.000 forint között mozog - részletezi a lap.
Az átállást eredetileg 2024 novemberére tervezték, de bizonyos esetekben ezt 2025 novemberéig meghosszabbították. Az OKFŐ jelentős fejlesztéseket hajt végre: 30 új CT- és 14 MR-készüléket szerez be, valamint mobil diagnosztikai egységeket is telepít.
A számítások szerint az állam eddig összesen 11,19 milliárd forintot fordított a meglévő gépek felújítására, új berendezések beszerzésére és az Affidea gépeinek megvásárlására. Ez az összeg még nem tartalmazza a többi felvásárolandó gép értékét.
A radiologia.hu szakportál szerint az Affidea (korábban Euromedic Diagnosztika) a rendszerváltás óta Magyarország legnagyobb radiológiai szolgáltatója volt, amely hiánypótló szerepet töltött be az egészségügyi rendszerben. A portál értékelése szerint az új állami modell célja a CT/MR-kapacitás központosításával az ellátás egységesítése és biztonságosabbá tétele.
A szakértők szerint az átállás jelentős kihívásokat jelent a szakmai személyzet számára is. A radiográfusoknak új gépeket kell kezelniük és standardizált protokollokat elsajátítaniuk, míg a radiológusok terhelése várhatóan növekedni fog, mivel a vizsgálatok az állami intézményekben koncentrálódnak majd.
A radiologia.hu szerint hosszú távon a betegek profitálhatnak a központosításból a jobb minőségű vizsgálatok és az egységesebb ellátási színvonal révén, de rövid távon a várólisták várhatóan növekedni fognak.
