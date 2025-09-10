Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Csütörtökön továbbra sem kell változásra számítanunk a nagykereskedelmi árak tekintetében, sem a benzin sem a gázolaj esetében.

Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árakban tapasztalhatunk változást, ahogy ez a mai napon is történt.

2025.09.10-én az alább átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

589 Ft/liter Gázolaj: 590 Ft/liter

Címlapkép forrása: Shutterstock