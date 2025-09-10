  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap sem változnak a beszerzési árak a hazai üzemanyagoknál - írja a holtankoljak.

Csütörtökön továbbra sem kell változásra számítanunk a nagykereskedelmi árak tekintetében, sem a benzin sem a gázolaj esetében.

Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árakban tapasztalhatunk változást, ahogy ez a mai napon is történt.

2025.09.10-én az alább átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter 
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
Címlapkép forrása: Shutterstock

