  • Megjelenítés
FONTOS Provokáció, vagy valami több? – Orosz drónok repültek be Lengyelország légterébe
Kétszámjegyű áremelés jön a Primark amerikai üzleteiben Trump vámjai miatt
Gazdaság

Kétszámjegyű áremelés jön a Primark amerikai üzleteiben Trump vámjai miatt

Portfolio
A Primark megkezdte az áremeléseket az Egyesült Államokban Donald Trump elnök vámintézkedéseire reagálva.

A Primark anyavállalatának vezetője, George Weston szerdán jelentette be, hogy a ruházati kiskereskedő áremelésbe kezdett amerikai üzleteiben Trump elnök vámintézkedései miatt.

Most kezdődik, és meglehetősen széles körben érinti majd a termékválasztékot, de továbbra is ugyanolyan versenyképesek maradunk, mint eddig

- nyilatkozta az Associated British Foods vezérigazgatója a Reutersnek.

"Az áremelés kétszámjegyű lesz, erre van szükségünk a vámköltségek ellensúlyozásához" - tette hozzá Weston.

Az Egyesült Királyságban még várnak

A vezérigazgató elmondta, hogy a Primarknak nincs szándékában árat emelni az Egyesült Királyságban karácsony előtt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
egészségügy-fogyasztás-élelmiszer-étkezés-cukorbetegség-krónikus-betegség
Gazdaság
Csótányinvázió okoz riadalmat Japánban
Pénzcentrum
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility