Kétszámjegyű áremelés jön a Primark amerikai üzleteiben Trump vámjai miatt

A Primark megkezdte az áremeléseket az Egyesült Államokban Donald Trump elnök vámintézkedéseire reagálva.

A Primark anyavállalatának vezetője, George Weston szerdán jelentette be, hogy a ruházati kiskereskedő áremelésbe kezdett amerikai üzleteiben Trump elnök vámintézkedései miatt.

Most kezdődik, és meglehetősen széles körben érinti majd a termékválasztékot, de továbbra is ugyanolyan versenyképesek maradunk, mint eddig

- nyilatkozta az Associated British Foods vezérigazgatója a Reutersnek.

"Az áremelés kétszámjegyű lesz, erre van szükségünk a vámköltségek ellensúlyozásához" - tette hozzá Weston.

Az Egyesült Királyságban még várnak

A vezérigazgató elmondta, hogy a Primarknak nincs szándékában árat emelni az Egyesült Királyságban karácsony előtt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio