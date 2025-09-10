Megjött a ciklon csapadékzónája: elázik az ország

Már megérkezett fölénk a ciklon csapadékzónája, amely éjjel fokozatosan kelet, északkelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt. A front mögött átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de vasárnap újabb hidegfront érkezik - írja a HungaroMet Zrt.

Csütörtökre virradó éjszaka borult lesz az ég, majd délnyugat felől egyre nagyobb területen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet.

Ezzel párhuzamosan a tartós esőt okozó kiterjedt csapadékzóna északkelet felé húzódik. Beágyazott zivatarok is előfordulhatnak.

A szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon pára, köd képződik. A délkeleti szél délire, délnyugatira fordul, és élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtökön kora délelőttig még erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, az összefüggő csapadék északkelet felé lassan elhagyja térségünket. Később a középső és nyugati országrészben hosszabb időre kisüt a nap, gomolyfelhős, napos idő várható, míg keleten több felhő marad az égen. Napközben a Dunától keletre több helyen, délnyugaton, nyugaton elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Estére mindenhol csökken a felhőzet. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon északnyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 28 fok között valószínű.

Péntek reggelre keleten is csökken a felhőzet, megszűnik az eső. Néhol köd képződhet, amely napközben gyorsan feloszlik, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 24 és 29 fok között várható.

Szombaton a hajnali pára és ködfoltok feloszlása után a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű. Napközben kevés helyen lehet zápor, zivatar, estétől növekszik nagyobb területen a csapadék esélye. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali 12, 17 fokról délutánra 23, 29 fok közé emelkedik.

