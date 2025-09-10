Nagyon megosztó Trump embere

A Szenátus Banki Bizottsága szerdán 13-11 arányban, szigorúan pártok szerinti szavazással továbbította Miran jelölését a teljes Szenátus elé. Minden demokrata elutasította, míg minden republikánus támogatta a jelölést - írja a Reuters hírügynökség.
Bár kérdéses, hogy a megerősítési folyamat befejeződhet-e a Fed szeptember 16-17-i kamatdöntő ülése előtt, a republikánus többségű Szenátus várhatóan hamarosan jóváhagyja a kinevezést.
Miran kinevezése Trump azon törekvését erősíti, hogy közvetlenebb befolyást gyakoroljon a jegybank kamatpolitikájára. Az elnök egész évben sürgette Jerome Powell Fed-elnököt a kamatok csökkentésére, és
Miran személyében hasonló gondolkodású szövetségesre tehet szert a monetáris politikai döntéshozatalban.
Trump emellett megpróbálja eltávolítani Lisa Cook Fed-kormányzót állítólagos jelzáloghitel-csalás miatt, bár egy bíró kedden úgy döntött, hogy Cook megtarthatja pozícióját, amíg a bírósági eljárás tart.
Miran csatlakozna a Fed két, Trump első elnöksége alatt kinevezett kormányzójához, akik a legutóbbi ülésen kamatcsökkentést szorgalmaztak és különvéleményt fogalmaztak meg, amikor a többség a jelenlegi 4,25-4,50%-os sávban tartotta az irányadó rátát.
Bár a Fed-tisztviselők többsége, köztük Powell is, jelezte a kamatcsökkentés lehetőségét a következő ülésen a gyengülő munkaerőpiac miatt, Trump a pénzpiacok által várt negyedszázalékpontos csökkentéseknél gyorsabb és jelentősebb kamatvágást sürget.
Miran kinevezése és a Cook elleni eljárás hosszú távon veszélyeztetheti a Fed függetlenségét, amely kulcsfontosságú a jegybank inflációellenes fellépése érdekében.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver
Hirtelen előzés, Larry Ellison a világ leggazdagabb embere
Elon Musk már csak a második.
Lengyelországi dróntámadás: eszkalációtól félnek a németek, a NATO-t tesztelhetik az oroszok
A német kormány határozott elítélte a történteket.
Jóváhagyta az Európai Parlament, hogy átcsoportosítsa az EU a kohéziós támogatásokat
A befagyasztott pénzeket viszont ez nem érinti.
Itt a nap ábrája: ennyire érte meg aranyba fektetni
És ez még csak a kezdet?
Zelenszkij: orosz propaganda, hogy Ukrajna irányította a drónokat Lengyelország területére
Több orosz drón hatolt be lengyel területre, mint amennyiről eddig a hírek szóltak.
Megállíthatatlan ez a befektetés, megint letarolta a hazai piacot
Főleg a gazdagok teszik ide a pénzüket.
Nagy nevek, fontos témák: Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma
Október 14-én első kézből kaphatnak információkat a gazdasági kilátásokról.
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.