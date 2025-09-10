Nagyon megosztó Trump embere

Stephen Miran, Donald Trump elnök gazdasági tanácsadója közelebb került a Federal Reserve kormányzói pozíciójához, miután a szenátusi bizottság pártszavazással támogatta jelölését.

A Szenátus Banki Bizottsága szerdán 13-11 arányban, szigorúan pártok szerinti szavazással továbbította Miran jelölését a teljes Szenátus elé. Minden demokrata elutasította, míg minden republikánus támogatta a jelölést - írja a Reuters hírügynökség.

Bár kérdéses, hogy a megerősítési folyamat befejeződhet-e a Fed szeptember 16-17-i kamatdöntő ülése előtt, a republikánus többségű Szenátus várhatóan hamarosan jóváhagyja a kinevezést.

Miran kinevezése Trump azon törekvését erősíti, hogy közvetlenebb befolyást gyakoroljon a jegybank kamatpolitikájára. Az elnök egész évben sürgette Jerome Powell Fed-elnököt a kamatok csökkentésére, és

Miran személyében hasonló gondolkodású szövetségesre tehet szert a monetáris politikai döntéshozatalban.

Trump emellett megpróbálja eltávolítani Lisa Cook Fed-kormányzót állítólagos jelzáloghitel-csalás miatt, bár egy bíró kedden úgy döntött, hogy Cook megtarthatja pozícióját, amíg a bírósági eljárás tart.

Miran csatlakozna a Fed két, Trump első elnöksége alatt kinevezett kormányzójához, akik a legutóbbi ülésen kamatcsökkentést szorgalmaztak és különvéleményt fogalmaztak meg, amikor a többség a jelenlegi 4,25-4,50%-os sávban tartotta az irányadó rátát.

Bár a Fed-tisztviselők többsége, köztük Powell is, jelezte a kamatcsökkentés lehetőségét a következő ülésen a gyengülő munkaerőpiac miatt, Trump a pénzpiacok által várt negyedszázalékpontos csökkentéseknél gyorsabb és jelentősebb kamatvágást sürget.

Miran kinevezése és a Cook elleni eljárás hosszú távon veszélyeztetheti a Fed függetlenségét, amely kulcsfontosságú a jegybank inflációellenes fellépése érdekében.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver