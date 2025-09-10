  • Megjelenítés
Nőtt a spanyol ipar
Nőtt a spanyol ipar

Spanyolország ipari termelése júliusban kilenc hónap óta a legnagyobb mértékben nőtt, a statisztikai hivatal (INE) szerdai közlése szerint - írta meg a RTT News.

Az ipari termelés éves szinten 2,5 százalékkal emelkedett júliusban, ami erősebb növekedés a júniusi 1,9 százalékos bővülésnél. Ez a legnagyobb mértékű növekedés a tavalyi október óta, amikor a termelés 2,6 százalékkal nőtt.

A főbb összetevők közül az energiaszektor mutatta a leggyorsabb, 5,8 százalékos növekedést. Ezt követte a félkész termékek gyártása 2 százalékos, valamint a fogyasztási cikkek termelése 1,9 százalékos bővüléssel.

Egyedül a tőkejavak termelése mutatott csökkenést, amely 1,6 százalékkal esett vissza.

Havi összehasonlításban az ipari termelés júliusban három hónap után először csökkent. A termelés 0,5 százalékkal esett vissza, megfordítva a júniusi 0,8 százalékos növekedést.

Címlapkép forrása: Portfolio

