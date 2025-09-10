Ők a világ leggazdagabb emberei

A listára minimum 3,8 milliárd dollár értékű vagyonnal lehetett felkerülni. A Forbes megjegyezte, hogy ez 500 millió dollárral több, mint a 2024-es minimumérték.
A listavezető Elon Musk vagyona rekordnagy, 438 milliárd dollár volt.
A második helyen az Oracle technológiai vállalat igazgatótanácsának elnöke, Larry Ellison állt 276 milliárd dollárral. A harmadik a Facebook alapítója, a közösségi médium anyavállalata, a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg 253 milliárd dollárral. Őt Jeff Bezos, az Amazon alapítója követi 241 milliárd dollárral, majd Larry Page, a Google társalapítója 179 milliárd dollárral. Donald Trump amerikai elnök a lista 201. helyén szerepel, 7,3 milliárd dolláros vagyonnal.
A Forbes a top400-as listát frissítette, de a tavalyi adatbázisában ez "alá" is be lehet nézni. A leggazdagabb magyarországinak Mészáros Lőrincet tartja (ez a hazai listák eredményeivel is megegyezik), aki 3,6 milliárd dolláros vagyonával az 1015. helyen áll. Viszont jól látszik, hogy amennyiben a lista teljesen frissül, vélhetően sokkal előrébb lép, hiszen a top400-as belépési küszöböt jelentő 3,8 milliárdos vagyontól alig marad el.
A leggyazdagabb magyar származásúnak tartott Thomas Peterffy 73,3 milliárd dolláros vagyonával a 18. a világon. Soros György 25,2 milliárdos vagyona a 192. helyet jelenti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
