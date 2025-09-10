Olajat talált a Mol Magyarországon!

Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel - közölte az olajvállalat. A Mol szerint az új kút a társaság magyarországi kőolajtermeléséhez kb. 4 %-kal járul hozzá.

A „Mogyoród” elnevezésű koncessziós területhez tartozó Galgahévízen május végén kezdtek a partnerek a Galgahévíz-4 kút fúrásába, amely 37 nap alatt érte el a tervezett 2400 méteres mélységet - olvasható a vonatkozó közleményben. A sikeres teszteket követően termelésbe állították a kutat,

amely körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes.

Az O&GD és a Mol 51%-49% tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen. A fúrást a Mol leányvállalata, a Rotary végezte az R-69 fúrótoronnyal.

„Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget” – mondta Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az O&GD-vel közös találat mellett a Mol több helyen fedezett fel szénhidrogént a közelmúltban: 2022 novemberében a Vecsés-2, 2024 májusában a Vecsés-1, 2024 novemberében a Vecsés-3 fúrás is sikeresnek bizonyult. 2025 márciusában a Dunántúlon, Somogysámson határában talált kőolajat a Mol. Emellett a 2019-ben indított „sekélygáz” program keretében 25 sikeres fúrást hajtott végre.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, csaknem 1300 kőolaj és földgázkúton termel a vállalat. 2024-ben a hazai termelésből a kőolaj 47%-át (csaknem 600 ezer tonna) és a földgáz közel 80%-át (közel 1,5 mrd m3) a Mol biztosította. A Mol-csoport kőolaj-és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legjelentősebb, jelenleg a teljes termelés kb. 39%-át adja.

A Galgahévíz-4 kút a Mol magyarországi kőolajtermeléséhez kb. 4 %-kal járul hozzá.

Árfolyamreakció

Egyelőre nem láthatunk érdemi árfolyamreakciót, 0,1 százalékos pluszban áll a Mol részvénye.

Fontos háttér

Nemrég interjút készítettünk Marton Zsomborral, a Mol kutatás-termelés üzletágának vezetőjével, aki a hazai szénhidrogén-kutatással kapcsolatban többek között elmondta:

A termelésbe állítási körülmények világviszonylatban nagyon kedvezőek Magyarországon, gyors az engedélyeztetési eljárás nem csak a termelésben, de a vezetéképítésben is. Egy olaj vagy gázkút akár 3-6 hónapon belül termelésbe állítható.

Három fronton növekszik a vállalat Magyarországon: egyrészt a meglévő koncesszióinkon és területeiken fúrnak, másrészt tavaly megvásárolták az Endrőd környéki gázmezőket és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát, ami a közép-magyarországi gáz portfóliót erősíti. Harmadrészt indulnak újabb koncessziós körökön, tavaly 8 blokkból 5-re adtak be pályázatot, ebből négyet nyertek meg, kettőt egyedüli pályázóként, kettőt pedig a TPAO-val közösen.

Címlapkép forrása: Kiss Márk