  • Megjelenítés
FONTOS Provokáció, vagy valami több? – Orosz drónok repültek be Lengyelország légterébe
Olaszországból jön a következő ciklon, ami elkapja Magyarországot
Gazdaság

Olaszországból jön a következő ciklon, ami elkapja Magyarországot

Portfolio
Újabb csapadékzóna érkezik hazánkba, miközben Olaszországban jelentős esőzések alakultak ki a közelgő ciklon hatására - jelentette a HungaroMet Zrt..

A tegnapi délelőtt folyamán az ország keleti területein még előfordultak záporok és zivatarok, amelyek később kelet felé elhagyták Magyarországot. Ezt követően rövid ideig száraz időszak következett, azonban az esti óráktól ismét csapadéktömbök érkeztek, amelyek több helyen okoztak esőt és záporesőt.

Az elmúlt 24 órában Olaszországban jelentős mennyiségű csapadék hullott, ahol jelenleg is egy ciklon alakul ki.

Ennek frontrendszere holnapra éri el Magyarországot.

A front érkezését megelőzően azonban már ma délután újabb csapadékzóna vonul be délnyugati irányból az ország területére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
egészségügy-fogyasztás-élelmiszer-étkezés-cukorbetegség-krónikus-betegség
Gazdaság
Csótányinvázió okoz riadalmat Japánban
Pénzcentrum
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility