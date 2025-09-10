Olaszországból jön a következő ciklon, ami elkapja Magyarországot

A tegnapi délelőtt folyamán az ország keleti területein még előfordultak záporok és zivatarok, amelyek később kelet felé elhagyták Magyarországot. Ezt követően rövid ideig száraz időszak következett, azonban az esti óráktól ismét csapadéktömbök érkeztek, amelyek több helyen okoztak esőt és záporesőt.

Az elmúlt 24 órában Olaszországban jelentős mennyiségű csapadék hullott, ahol jelenleg is egy ciklon alakul ki.

Ennek frontrendszere holnapra éri el Magyarországot.

A front érkezését megelőzően azonban már ma délután újabb csapadékzóna vonul be délnyugati irányból az ország területére.

