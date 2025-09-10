Pillanatok alatt elfogyott a keretösszeg, ezért ideiglenesen befagyasztották a jelentkezést a távhőprogramban

A szaktárca azt is elmondta, hogy a benyújtási lehetőséget az 5 milliárd forintos eredeti keretösszeg kimerülése miatt augusztusban felfüggesztették. A befagyasztás pillanatáig mintegy 930 társasház jelentkezett, összesen 7,6 milliárd forint támogatási igénnyel.

Hozzátették, hogy az elbírálás beérkezési sorrend szerint történik és az első támogatói jóváhagyások alapján

46 pályázó kap összesen több mint 281 millió forintot.

Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára azt is közölte:

dolgozunk a keretösszeg emelésén, a szükséges finomhangolások elvégzése után a pályázati lehetőség újbóli megnyitását tervezzük.

Solymár hozzáteszi, hogy "a kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program kapcsolódó felhívásaival együtt idén nyáron összesen több mint százmilliárd forint támogatást hirdetett meg a távfűtési rendszerek zöldítésére, hatékonyságjavítására és okosmérők telepítésére.”

A program része annak a 2025-ben indult új támogatási programnak, amely újabb lendületet kíván adni a magyar energiaszektornak -ez nem más, mint a Jedlik Ányos Energetikai Program.

A kormányzat által életre hívott program - amelynek nagy része még csak most indul majd be - egyszerre támogatja a megújuló energiaforrások elterjedését, a korszerű energiatárolási megoldásokat, valamint az energiahatékonysági beruházásokat is - mindezt komoly,

összesen 440 milliárd forintos állami forrással megtámogatva

- a tudnivalókról részletesebben itt írtunk:

