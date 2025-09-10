Trump a Titanicra ültette Európa egyik csúcságazatát

Szerdán kiderült, hogy a német vegyipar kapacitásainak kihasználtsága 30 éves mélypontra süllyedt, ahogy Donald Trump amerikai elnök vámjai miatt az eladások és az árak is estek. Az Európai Unió negyedik legnagyobb kiviteli szektorát már a 2022-es energiaválság és a kínai versenytársak térnyerése is elképesztően nehéz helyzetbe hozta. A párhuzamok szembetűnőek az autóipar helyzetével – a vámok azzal fenyegetnek, hogy végleg megfullasztják lélegeztetőgépen lévő ágazatot.

Szerdán Németország vegyipari szövetsége közölte, hogy az áprilistól júniusig tartó időszakban a német vegyipar a teljes termelési kapacitásának mindössze 72%-án működött, ami 1991 óta a legalacsonyabb arány, és jóval a nullszaldós szint alatt van – hívta fel a figyelmet a Reuters.

Gyenge kereslet, csökkenő eladások és mélyen a válság előtti szinteken álló termelés – ez a jelenlegi valóság az iparunkban és a német ipar nagy részében is

– jellemezte a lesújtó helyzetet a szövetség vezetője, Wolfgang Grosse Entrup.

A hírek legalább négy szempontból aggasztóak.

A vegyipar Németország harmadik legjelentősebb iparága. Ha az ágazat szenvedéséről lehet hallani, akkor az EU legnagyobb gazdaságának közeli talpraállásában is kevésbé lehet bízni. A németországi problémák nagyon hasonlóak ahhoz, amivel Európa-szerte küzdenek a hasonló cégek. Az európai vegyipari vállalatok harmadik negyedéves eredményei várhatóan 5%-kal csökkennek, miután a második negyedévben 22%-os (!!) visszaesést szenvedtek el a londoni tőzsde (LSEG) adatai szerint. A vegyipar az unió 4. legnagyobb exportszektora a gép-, a gyógyszer- és az autóipar után. A vegyipar állapota ráadásul a szélesebb gazdaság egészségének a fokmérője, hiszen a termékeit nagyon széles körben hasznosítják az agráripartól az építési- és ruhaiparon át járműiparig.

Közvetlenül és közvetetten is fájnak a vámok

A vegyipari termékek USA-ba történő exportjára 15 százalékos vámok vannak érvényben. Ez az általános tarifa, ami alapvetően minden Egyesült Államokba irányuló uniós kivitelre érvényes. Ha ez nem lenne elég, a termékek legnagyobb vásárlói közt van az autóipar, amire még magasabb vám vonatkozik, illetve a kereskedelmi háború által szintén megviselt gépipar és a fogyasztási cikkek.

Az energiaválság óta az értékesítési volumen és a haszon fokozatos helyreállásában reménykedtünk

– fogalmazott Thomas Schulte-Vorwick a Metzler Research-től. Most azonban a vámok és az erős kínai verseny miatti árakra és haszonra nehezedő nyomás miatt már nem reális ez az elképzelés.

A kontinens euróban könyvelő cégeinek különösen fejfájást okoz a dollár idei jelentős gyengülése. Emellett sokan attól tartanak, hogy Kína eláraszthatja termékeivel az Európai Unió piacait, ahogy az ázsiai ország exportőrei az USA-ba küldött áruikra kivetett magas vámkulcsokkal küzdenek. A Magyarországon is működő nagykereskedő, a Brenntag vezetője, Christian Kohlpaintner is az aggódók sorát erősíti. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatás különösen súlyos lehet, ha az Egyesült Államok és Kína nem képesek rendezni a kereskedelmi kapcsolataikat november 10. előtt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A vámszintek folyamatos változása miatti idei bizonytalanság ebben a szektorban is megtette a hatását. "Többé nincs semmilyen kiszámíthatóság. És ez teljesen megmérgezi a projekteket és a befektetéseket" – panaszkodott egy másik vállalatvezető, Arnold Mergell. A világ legnagyobb vegyipari szereplője, a német BASF azt nyilatkozta júliusban, amikor csökkentette az idei bevétel- és profitvárakozásait, hogy az ügyfelek egy része csak néhány hétre előre hajlandó rendeléseket leadni a korábbi 3-4 hónap helyett.

Üdv a Titanicon!

Az európai vegyipar problémái nem most kezdődtek. Tavaly óta 8 nagy szereplő jelentette be, hogy az "öreg kontinensen" lévő gyárakat fog bezárni, ahogyan az a Reuters gyűjtéséből is látszik. Egy márciusi, 8 EU-s ország által jegyzett dokumentum arra figyelmeztet, hogy 50 ezer munkahely kerülhet veszélybe a bezárások miatt 2035-ig.

Míg a világ többi része több mint 20 új krakkolót épít, Európa alvajáróként halad az ipari hanyatlás felé

– kommentálta a helyzetet Jim Ratcliffe, az INEOS alapítója. A krakkoló (angolul cracker) egy olyan üzem, ami a szénhidrogént etilénné, propilénné és más, elsődleges vegyi anyaggá alakítja át. A fent említett bezárások nagy része ezeket az egységeket érinti.

A drasztikus helyzet mögött az európai gyárak magas termelési költségei állnak, ami két főbb okra vezethető vissza.

Az itteni üzemek egy része régebbi, és naftát, vagyis kőolajból nyert szénhidrogén-keveréket használ nyersanyagként – szemben az USA-ban és Közel-Keleten alkalmazott, olcsóbb anyagokkal, mint például a palagáz mellékterméke, az etán. Emellett a 2022-es energiaárrobbanás is megviselte a cégeket, ami máig érezteti a hatását.

Olyan, mintha a Titanicon lennél – nem lehet folytatni a tagadást. Menned kell, és találni egy mentőcsónakot

– mondta Giuseppe Ricci, az olasz Eni ipari átalakításért felelős vezetője. Az energiacsoport vegyipari cége, a Versalis az utóbbi évben 3 milliárd eurónyi veszteséget termelt, ahogy éppen most zárják be Olaszország két utolsó gőzzel működő krakkolóját, és 2 milliárdot fektetnek biofinomítókba és kémiai újrahasznosításba.

Jön segítség?

A problémákat az Európai Bizottság is kristálytisztán látja. Júliusban kiadtak egy akciótervet, ami "a kulcskihívásokat kezeli – mint a magas energiaárak, igazságtalan nemzetközi verseny és gyenge kereslet" Az iparági szereplők azonban attól tartanak, hogy a segítség már későn jöhet, hiszen a gyárbezárások már régen elkezdődtek. Ha minden így halad tovább, a vegyipar lehet az újabb illusztráció az európai versenyképesség hanyatlásáról szóló diskurzusban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images