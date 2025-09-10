Trump a Titanicra ültette Európa egyik csúcságazatát

Szerdán Németország vegyipari szövetsége közölte, hogy az áprilistól júniusig tartó időszakban a német vegyipar a teljes termelési kapacitásának mindössze 72%-án működött, ami 1991 óta a legalacsonyabb arány, és jóval a nullszaldós szint alatt van – hívta fel a figyelmet a Reuters.
Gyenge kereslet, csökkenő eladások és mélyen a válság előtti szinteken álló termelés – ez a jelenlegi valóság az iparunkban és a német ipar nagy részében is
– jellemezte a lesújtó helyzetet a szövetség vezetője, Wolfgang Grosse Entrup.
A hírek legalább négy szempontból aggasztóak.
- A vegyipar Németország harmadik legjelentősebb iparága. Ha az ágazat szenvedéséről lehet hallani, akkor az EU legnagyobb gazdaságának közeli talpraállásában is kevésbé lehet bízni.
- A németországi problémák nagyon hasonlóak ahhoz, amivel Európa-szerte küzdenek a hasonló cégek. Az európai vegyipari vállalatok harmadik negyedéves eredményei várhatóan 5%-kal csökkennek, miután a második negyedévben 22%-os (!!) visszaesést szenvedtek el a londoni tőzsde (LSEG) adatai szerint.
- A vegyipar az unió 4. legnagyobb exportszektora a gép-, a gyógyszer- és az autóipar után.
- A vegyipar állapota ráadásul a szélesebb gazdaság egészségének a fokmérője, hiszen a termékeit nagyon széles körben hasznosítják az agráripartól az építési- és ruhaiparon át járműiparig.
Közvetlenül és közvetetten is fájnak a vámok
A vegyipari termékek USA-ba történő exportjára 15 százalékos vámok vannak érvényben. Ez az általános tarifa, ami alapvetően minden Egyesült Államokba irányuló uniós kivitelre érvényes. Ha ez nem lenne elég, a termékek legnagyobb vásárlói közt van az autóipar, amire még magasabb vám vonatkozik, illetve a kereskedelmi háború által szintén megviselt gépipar és a fogyasztási cikkek.
Az energiaválság óta az értékesítési volumen és a haszon fokozatos helyreállásában reménykedtünk
– fogalmazott Thomas Schulte-Vorwick a Metzler Research-től. Most azonban a vámok és az erős kínai verseny miatti árakra és haszonra nehezedő nyomás miatt már nem reális ez az elképzelés.
A kontinens euróban könyvelő cégeinek különösen fejfájást okoz a dollár idei jelentős gyengülése. Emellett sokan attól tartanak, hogy Kína eláraszthatja termékeivel az Európai Unió piacait, ahogy az ázsiai ország exportőrei az USA-ba küldött áruikra kivetett magas vámkulcsokkal küzdenek. A Magyarországon is működő nagykereskedő, a Brenntag vezetője, Christian Kohlpaintner is az aggódók sorát erősíti. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatás különösen súlyos lehet, ha az Egyesült Államok és Kína nem képesek rendezni a kereskedelmi kapcsolataikat november 10. előtt.
A vámszintek folyamatos változása miatti idei bizonytalanság ebben a szektorban is megtette a hatását. "Többé nincs semmilyen kiszámíthatóság. És ez teljesen megmérgezi a projekteket és a befektetéseket" – panaszkodott egy másik vállalatvezető, Arnold Mergell. A világ legnagyobb vegyipari szereplője, a német BASF azt nyilatkozta júliusban, amikor csökkentette az idei bevétel- és profitvárakozásait, hogy az ügyfelek egy része csak néhány hétre előre hajlandó rendeléseket leadni a korábbi 3-4 hónap helyett.
Üdv a Titanicon!
Az európai vegyipar problémái nem most kezdődtek. Tavaly óta 8 nagy szereplő jelentette be, hogy az "öreg kontinensen" lévő gyárakat fog bezárni, ahogyan az a Reuters gyűjtéséből is látszik. Egy márciusi, 8 EU-s ország által jegyzett dokumentum arra figyelmeztet, hogy 50 ezer munkahely kerülhet veszélybe a bezárások miatt 2035-ig.
Míg a világ többi része több mint 20 új krakkolót épít, Európa alvajáróként halad az ipari hanyatlás felé
– kommentálta a helyzetet Jim Ratcliffe, az INEOS alapítója. A krakkoló (angolul cracker) egy olyan üzem, ami a szénhidrogént etilénné, propilénné és más, elsődleges vegyi anyaggá alakítja át. A fent említett bezárások nagy része ezeket az egységeket érinti.
A drasztikus helyzet mögött az európai gyárak magas termelési költségei állnak, ami két főbb okra vezethető vissza.
Az itteni üzemek egy része régebbi, és naftát, vagyis kőolajból nyert szénhidrogén-keveréket használ nyersanyagként – szemben az USA-ban és Közel-Keleten alkalmazott, olcsóbb anyagokkal, mint például a palagáz mellékterméke, az etán. Emellett a 2022-es energiaárrobbanás is megviselte a cégeket, ami máig érezteti a hatását.
Olyan, mintha a Titanicon lennél – nem lehet folytatni a tagadást. Menned kell, és találni egy mentőcsónakot
– mondta Giuseppe Ricci, az olasz Eni ipari átalakításért felelős vezetője. Az energiacsoport vegyipari cége, a Versalis az utóbbi évben 3 milliárd eurónyi veszteséget termelt, ahogy éppen most zárják be Olaszország két utolsó gőzzel működő krakkolóját, és 2 milliárdot fektetnek biofinomítókba és kémiai újrahasznosításba.
Jön segítség?
A problémákat az Európai Bizottság is kristálytisztán látja. Júliusban kiadtak egy akciótervet, ami "a kulcskihívásokat kezeli – mint a magas energiaárak, igazságtalan nemzetközi verseny és gyenge kereslet" Az iparági szereplők azonban attól tartanak, hogy a segítség már későn jöhet, hiszen a gyárbezárások már régen elkezdődtek. Ha minden így halad tovább, a vegyipar lehet az újabb illusztráció az európai versenyképesség hanyatlásáról szóló diskurzusban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ijesztő számok: egy újabb energiaválság térdre kényszerítené Magyarországot
Hazánk lenne az egyik legnagyobb vesztes.
Bemutatták az iPhone 17-et: itt vannak a magyar árak
400 ezer forint a legolcsóbb modell.
Majdnem egymillió dolgozó hiányzik az Egyesült Államokban
Rossz hírek érkeztek.
Áttörés történt: sorsdöntő megállapodást kötött Irán
Pedig ez már veszett ügynek tűnt.
Megrázó felvétel: teljesen leégett Ázsia egyik legnagyobb palotája, történelmi kincsek vesztek el
Lángok martalékává vált a Szinga Durbar.
6 milliárd dollárt és 10 Patriot rakétarendszert kér Ukrajna
Lőszerre és a támogatások átláthatóbb ütemezésére is szükség van.
Állítólag túlélték az izraeli csapást a Hamász vezetői
Egy katari tisztviselő és öt alacsonyabb rangú Hamász-tag viszont meghaltak.
Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump
Itt van az elnök álláspontja.
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.