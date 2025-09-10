Ukrajna újra az IMF-hez fordul pénzért

Ukrajna új finanszírozási programot kért a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF), mivel az Oroszországgal folytatott háború elhúzódása miatt továbbra is magasak a katonai kiadásaik.

Szvjridenko Júlia ukrán miniszterelnök kedden jelentette be, hogy az ország hivatalosan is

új hitelprogramot igényelt az IMF-től.

Az ukrán költségvetés mintegy 60 százalékát fordítják jelenleg a háborús erőfeszítésekre, és az ország nagymértékben támaszkodik nyugati szövetségeseinek pénzügyi támogatására a nyugdíjak, közszféra bérek és humanitárius kiadások fedezéséhez.

"Az aktív harc folytatódik, és a 2026-os költségvetési tervezetünket úgy készítettük el, hogy arra számítunk, a háború még messze van a befejezéstől" - írta a miniszterelnök az X közösségi platformon.

Szvjridenko a bejelentést a Kijevben Gavin Gray-jel, az IMF Ukrajnát felügyelő missziójának vezetőjével folytatott találkozó után tette. A felek a következő hónapokban folytatják a tárgyalásokat az új programról, "azzal a céllal, hogy az év végéig pozitív döntést kapjanak az IMF igazgatótanácsától".

A miniszterelnök nem közölte, mekkora összeget igényelne a kormány az új program keretében. Ukrajna a jelenlegi, 15,6 milliárd dolláros kiterjesztett finanszírozási keretből eddig mintegy 10,6 milliárd dollárt kapott meg az ukrán Pénzügyminisztérium adatai szerint.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images