Uniós nyomásra ingyenessé teszi egy szolgáltatását a Google

A Google bejelentette, hogy eltörli az adatátviteli díjakat azon szervezetek számára, amelyek több felhőplatformon párhuzamosan dolgoznak az EU-ban és az Egyesült Királyságban. A lépéssel a cég megelőzte a pénteken életbe lépő EU-s adattörvényt.

A technológiai óriás szerdai közleménye szerint a lépés túlmutat az új jogszabály azon követelményén, hogy a szolgáltatók csak "önköltségi áron" számítsanak fel díjakat az adatátvitelért. A Google "Data Transfer Essentials" nevű multicloud megoldása egyszerű lehetőséget kínál az adatok átvitelére a Google Cloud és más szolgáltatók között, és most már ingyenesen elérhető az ügyfelek számára.

Jeanette Manfra, a globális kockázatkezelési és megfelelőségi vezető igazgatója blogbejegyzésében kiemelte: "Bár a törvény lehetővé teszi a felhőszolgáltatók számára, hogy továbbhárítsák a költségeket az ügyfelekre, a Data Transfer Essentials ma már költségmentesen elérhető."

A Microsoft augusztusban vezette be az önköltségi adatátviteli díjakat az EU-ban, míg az Amazon Web Services (AWS) weboldalán jelezte, hogy az uniós ügyfelek kérhetnek csökkentett adatátviteli díjakat jogosult felhasználási esetekre.

Az EU adattörvénye a felhőszolgáltatók közötti váltás megkönnyítését célozza,

miközben mind az uniós, mind a brit szabályozók igyekeznek növelni a versenyt a gyorsan növekvő felhőpiacon, amelyet jelenleg az AWS, a Microsoft Azure és kisebb mértékben a Google Cloud ural.

A brit versenyhatóság júliusban külön kiemelte a Microsoft licencelési gyakorlatát, amely hátrányosan érinti a többi szolgáltatót.

Forrás: Reuters

