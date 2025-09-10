Uniós nyomásra ingyenessé teszi egy szolgáltatását a Google

A technológiai óriás szerdai közleménye szerint a lépés túlmutat az új jogszabály azon követelményén, hogy a szolgáltatók csak "önköltségi áron" számítsanak fel díjakat az adatátvitelért. A Google "Data Transfer Essentials" nevű multicloud megoldása egyszerű lehetőséget kínál az adatok átvitelére a Google Cloud és más szolgáltatók között, és most már ingyenesen elérhető az ügyfelek számára.
Jeanette Manfra, a globális kockázatkezelési és megfelelőségi vezető igazgatója blogbejegyzésében kiemelte: "Bár a törvény lehetővé teszi a felhőszolgáltatók számára, hogy továbbhárítsák a költségeket az ügyfelekre, a Data Transfer Essentials ma már költségmentesen elérhető."
A Microsoft augusztusban vezette be az önköltségi adatátviteli díjakat az EU-ban, míg az Amazon Web Services (AWS) weboldalán jelezte, hogy az uniós ügyfelek kérhetnek csökkentett adatátviteli díjakat jogosult felhasználási esetekre.
Az EU adattörvénye a felhőszolgáltatók közötti váltás megkönnyítését célozza,
miközben mind az uniós, mind a brit szabályozók igyekeznek növelni a versenyt a gyorsan növekvő felhőpiacon, amelyet jelenleg az AWS, a Microsoft Azure és kisebb mértékben a Google Cloud ural.
A brit versenyhatóság júliusban külön kiemelte a Microsoft licencelési gyakorlatát, amely hátrányosan érinti a többi szolgáltatót.
Forrás: Reuters
