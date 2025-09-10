Váratlan helyről kap korrupcióellenes tanácsokat Magyarország

Együttműködési megállapodást írt alá szerdán Hongkongban a helyi korrupcióellenes hivatal (ICAC) vezérigazgatója és Biró Ferenc, a magyar Integritás Hatóság elnöke – jelentették be ünnepélyesen a tizedik Belt and Road Summit keretében. Az egyezmény értelmében a felek a jövőben közösen dolgoznak és kicserélik tapasztalataikat a korrupció elkerülésével kapcsolatban.

Hétfőn kétoldalú tárgyalásokat folytatott a hongkongi korrupcióellenes hatóság és a magyar Integritás Hatóság delegációja, ezt követően írták alá az együttműködési megállapodást, melyet a Belt and Road Summit konferencia első napján jelentettek be. Az eseményről kiadott hivatalos hongkongi közlemény szerint a felek megvitatták a korrupcióellenes küzdelem aktualitásait a két országban, megosztották egymással a korrupció elleni tapasztalataikat és legújabb jogszabályaikat.

A mai aláírás megerősíti az ICAC törekvését, hogy kiterjessze együttműködését Európában a Belt and Road keretében – mondta az aláírás kapcsán Woo Ying-ming, a hongkongi hatóság vezérigazgatója. Szerinte a korrupció elleni fellépés kapcsán is fontos Hongkong kettős szerepe, hiszen az „egy ország, két rendszer” elv alapján összekapcsolja Kínát a világgal. A szakember hozzátette, hogy az igazságos és korrupciómentes üzleti környezet kiemelten fontos a fenntartható és magas minőségű gazdasági fejlődés érdekében.

Az együttműködés gyakorlati részleteiről a felek annyit árultak el, hogy a jövőben az Integritás Hatóság és a hongkongi hivatal tapasztalatot cserél majd a korrupció üldözése kapcsán, közös szemináriumokat és konferenciákat szerveznek, illetve irányelveket fogadnak majd el.

A címlapkép forrása: ICAC

