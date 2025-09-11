A német autóipar és szakszervezetek közösen támadják az EU 2035-ös tervét

A német autóipari szövetség és a fémipari szakszervezet közösen kéri az EU-t, hogy vizsgálja felül a 2035-ös belső égésű motorok betiltására vonatkozó terveit – közölte a Reuters.

A VDA autóipari szövetség és az IG Metall fémipari szakszervezet csütörtökön közös nyilatkozatban sürgette az Európai Uniót, hogy álljon el a CO2-kibocsátó járművek gyártásának 2035-ös betiltásától.

A két szervezet szerint az EU-nak és a német kormánynak „rugalmasabbá kell válnia a CO2-szabályozás terén”.

A közlemény rámutat, hogy az elektromos járművek gyártásának felfutása és a piaci növekedés elmaradt a kezdeti várakozásoktól. Ennek hátterében az akkumulátor-ellátási láncban tapasztalható nehézségek, az intelligens töltőinfrastruktúra lassú kiépülése és egyéb tényezők állnak.

Ezek fényében a 2035-ös célkitűzés rövid távú korrekciók nélkül már nem érhető el

– áll a nyilatkozatban. A szervezetek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az elektromobilitásra való átállás alapvetően helyes út a német autóipar versenyképességének megőrzéséhez.

