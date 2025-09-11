Atommal fűtött magyar panellakások? 2030-ra valósággá válhat

Franciaország független energiapiaci szabályozó hatósága (CRE) közzétett egy új tanulmányt, amelyben a kis moduláris reaktorok (SMR), valamint a fejlett moduláris reaktorok (AMR) alkalmazási területeit nézték meg - ami Magyarország számára is új lehetőségeket teremthet az energiafüggetlenség erősítésében.

A munkacsoport megállapításai szerint az SMR technológia egyik legígéretesebb alkalmazási területe - amelyet alig említenek - az

alacsony hőmérsékletű hőtermelés,

különösen a városi fűtési hálózatok és a 300°C alatti ipari folyamatok esetében - írta meg az energynews. Ez azért is lehetséges, mert kisebb helyigényük miatt az SMR-ek közelebb helyezhetők el a fogyasztási központokhoz. Azonban a lakott területekhez való közelségük sok biztonsági kérdést is felvet és egyáltalán nem biztos, hogy nagy társadalmi elfogadottsága lenne - hívják fel a figyelmet.

Viszont a tanulmány szerint a nukleáris folyamatok során keletkezett hőenergia 2-3-szor jobban hasznosul, mint ha a megtermelt villamosenergiát használnánk fűtésére, például a hőszivattyús rendszerek – így a fűtésre is alkalmas klímaberendezések – üzemeltetésével. Ráadásul a reaktorok működése során keletkező hő felhasználása potenciálisan csökkentheti a kilowattóránkénti költséget, ami versenyképességi előnyt teremthet az SMR technológiának.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.

Az elgondolás egyébként Magyarország számára is nagyon érdekes lehet. Hiszen nem csak az elektromos áramot lehetne így optimálisabban felhasználni, hanem a földgáz kiváltásában is jelentős szerepe lehet. A legutóbbi években az éves felhasználás 8-9 milliárd köbméter körül alakult hazánkban, amiből mintegy 3 milliárd köbmétert használtak fel a háztartások fűtésre.

Magyarország és az Egyesült Államok július végén együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor azt mondta, hogy

az SMR-technológia kulcsszerepet játszhat Magyarország hosszú távú energiabiztonságában és klímapolitikai céljainak elérésében.

Sőt, az itthoni gazdaság számára is stabilitást biztosítana, hiszen a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss jelentése szerint Magyarország az egyik legsérülékenyebb gazdaság Európában az energiaár-sokkokkal szemben, mivel egyszerre erősen importfüggő és kiemelkedően energiaintenzív - amin sokat segíthetnek a stabil hő- és áramtermelést biztosító SMR-ek.

Visszatérve a jelentésre: azt kiemelik, hogy jelentős állami támogatásra van szükség nemzeti és európai szinten is a kis moduláris reaktor technológia elterjedéséhez. Ezért azt javasolják, hogy a befektetéseket korlátozott számú projektre összpontosítsák a pénzügyi és technológiai kockázatok csökkentése érdekében.

A francia hatóság úgy látja, hogy

a hagyományos SMR-ek a 2030-as évekre már kereskedelmi alkalmazásba kerülhetnek Európában.

A fejlett moduláris reaktorok azonban, amelyek szélesebb körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkeznek, különösen a 300°C feletti hőmérsékletek esetében, még jelentős kutatási és fejlesztési erőfeszítéseket igényelnek. A munkacsoport javaslata alapján már most érdemes felkészülni az AMR-ek speciális üzemanyag-ellátási igényeire és gyártási infrastruktúrájának kiépítésére, hogy minimalizálják a megvalósíthatósági időket - ami szerintük reálisan 2040 és 2050 között lehet valamikor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images